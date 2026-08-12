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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Barcelona Ajukan Tawaran Baru untuk Rodri, Manchester City Tegaskan Sikapnya

Transfers
Barcelona
Manchester City
Rodri
Spanyol
Inggris

Ketidakpastian menyelimuti masa depan sang kapten asal Spanyol

Perbincangan mengenai transfer Rodri, bintang Manchester City, ke Barcelona pada bursa transfer musim panas ini masih terus berlanjut, seiring kedua klub belum mencapai kesepakatan hingga saat ini.

Berbagai laporan media menyebutkan bahwa Rodri kini semakin dekat untuk bergabung dengan Barcelona, tetapi klub Inggris tersebut tidak ingin melepaskan jasanya dengan mudah.

Rodri terikat kontrak dengan Manchester City hingga musim panas 2027, sehingga bursa transfer ini menjadi kesempatan terakhir bagi klub Inggris tersebut untuk meraih keuntungan finansial dari penjualannya, seiring kedua pihak tidak mencapai kesepakatan soal perpanjangan kontrak.

Di sisi lain, Barcelona berupaya memanfaatkan tahun terakhir dalam kontrak Rodri bersama Man City, di samping keinginannya untuk hengkang dari The Citizens, guna merampungkan transfer ini.

Terkait hal ini, jurnalis Italia Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menyebutkan bahwa Barcelona telah mengajukan tawaran lisan baru kepada Manchester City untuk mendapatkan Rodri senilai 60 juta euro dengan tambahan.

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Ia menambahkan di halaman resminya di "X" bahwa Manchester City bersikeras pada angka 80 juta euro untuk menjual Rodri.

Romano mengisyaratkan bahwa Barcelona masih yakin dapat menuntaskan transfer ini, dan solusi ideal mungkin adalah tercapainya kesepakatan di antara kedua tawaran tersebut, dengan tambahan menjadi elemen kunci.

Perlu dicatat bahwa Rodri, kapten timnas Spanyol, merupakan salah satu elemen paling menonjol dalam keberhasilan negaranya meraih Piala Dunia 2026, dan ia juga mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia tersebut.



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