Tampaknya pelatih Hansi Flick telah menemukan solusi taktis untuk mengobati luka lini pertahanan Barcelona, di tengah absennya Andreas Christensen selama lebih dari sebulan setengah dari lapangan hijau, setelah cederanya pada laga tim menghadapi Sevilla.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", bek muda asal Ghana Hafiz Gariba (19 tahun) kini menampilkan dirinya sebagai kandidat luar biasa untuk memperkuat tim utama, setelah penampilan istimewanya bersama tim cadangan Barcelona, serta keberhasilannya menjaga gawang tetap perawan dalam tiga laga liga pertama.

Bagaimana Barcelona merebut sang permata dari taring Real Madrid?

Kisah kedatangan Gariba mengandung skenario dramatis. Ia memulai perjalanannya dari gang-gang kumuh Accra sebelum ditemukan oleh yayasan "Marcet". Karena hambatan birokrasi yang menghalangi bergabungnya ke tim senior begitu ia tiba di Spanyol, ia bermain di klub "Codolar" di divisi keempat Catalunya.

Meski turnamennya sederhana, penampilannya yang luar biasa menimbulkan gema besar di kalangan pemandu bakat kedua kubu. Secara mengejutkan, Real Madrid dan Barcelona mengirimkan pemandu bakat mereka untuk memantau Gariba di lapangan, dan mengajukan tawaran resmi untuk merekrutnya di saat yang bersamaan, menurut surat kabar "Sport".

Manajemen Barcelona memenangkan pertarungan ini dengan cerdik melalui langkah cepat dari pejabat akademi Toni Hernandez, yang meyakinkan sang pemain untuk bergabung dengan proyek Catalunya hingga resmi berpindah ke "La Masia", sementara manajemen Real Madrid kalah dalam taruhan.

Taktik ideal untuk gaya Flick

"Sport" menyebutkan bahwa Gariba dengan cepat mengatasi nasib buruk yang menghantuinya di awal musim panas akibat terjangkit virus mendadak yang membuatnya absen dari pemusatan latihan di Inggris. Bek asal Ghana ini memulihkan kebugarannya dengan tepat hingga menjadi tumpuan yang tak tergantikan dalam susunan tim cadangan.

Penampilan gemilang ini menarik perhatian Hansi Flick yang mengenal betul karakteristik sang pemain. Gaya pelatih Jerman itu mengandalkan pertahanan tinggi, dan menuntut kehadiran bek yang memiliki kecepatan luar biasa untuk kembali bertahan serta menutup ruang di belakang, yang merupakan ciri paling menonjol dari Gariba.

Dengan padatnya jadwal pertandingan dan cedera yang terjadi saat ini, nilai Gariba semakin naik untuk menjadi kartu andalan di tim utama, sehingga Barcelona membalas budi kepada pendukungnya dengan sebuah transfer yang terbukti seiring waktu sebagai langkah jitu dengan mengorbankan rival tradisional.

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