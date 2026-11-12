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Gianluca Minchiotti
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Barbarez, pelatih timnas Bosnia: "Alajbegovic tak kenal takut, dia berbeda dari semua yang lain. Ballon d'Or? Kelak dia bisa meraihnya"

Juventus
K. Alajbegovic
Bosnia and Herzegovina

Sergej Barbarez, pelatih timnas Bosnia, berbicara tentang Kerim Alajbegovic, talenta timnas Bosnia dan Juventus: "Alajbegovic tidak punya rasa takut, dia berbeda dari yang lain. Ballon d'Or? Suatu hari nanti dia bisa meraihnya."

Dalam wawancara dengan Tuttosport, Barbarez bercerita tentang Alajbegovic "miliknya": "Saya beberapa kali melihatnya bermain untuk tim U-19 Bayer Leverkusen, dan sayalah yang mendesak agar ia dipromosikan ke tim nasional U-21 kami. Kami hanya menunggu ia mulai bermain di level profesional, dan itu terjadi di Salzburg. Itulah sinyal yang mendorong kami untuk segera memanggilnya ke tim nasional Bosnia. Juventus sudah lama mengetahui potensi besarnya. Bagi Kerim, ini langkah besar ke depan dan saya yakin ia bisa belajar banyak serta terus berkembang di Turin."

Kualitas terbaik Alajbegovic: "Selain teknik, kemampuan melewati lawan dalam duel satu lawan satu, dan menggunakan kedua kaki, hal yang paling mencolok mengingat usianya adalah kepercayaan diri terhadap kemampuannya sendiri dan keberaniannya. Ia benar-benar tidak takut pada apa pun. Sejak awal ia sudah mengemban tanggung jawab besar, meski baru berusia 19 tahun dan baru menjalani musim keduanya sebagai pemain profesional. Itu aspek yang sangat saya hargai. Ia ingin terlibat dalam permainan dan membantu tim: ia juga melakukannya di Juventus."

Apakah ia siap menghadapi tekanan di Juventus? "Ya, tetapi ia membutuhkan waktu, seperti pemain muda lainnya. Ia harus fokus pada sepakbola, bekerja keras, dan tidak merasa harus langsung membuktikan segalanya."

Masa depannya: "Tidak perlu banyak bicara: peringkat ketujuh dalam daftar pemain muda terbaik dunia pada ajang Ballon d'Or (Trofi Kopa, red.) bukanlah kebetulan. Di masa depan, ia bisa mencapai posisi itu dengan waktu dan kerja keras. Masa depannya cerah."

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