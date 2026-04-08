“Banyak orang telah didatangkan untuk membantu Robin van Persie dan memastikan posisinya tetap kokoh”

Dalam acara Rondo, Theo Janssen melontarkan kritik tajam terhadap Robin van Persie. Menurut pria asal Arnhem itu, pelatih Feyenoord tersebut telah mengambil serangkaian keputusan yang keliru, yang akhirnya merugikannya.

Janssen memulai argumennya tentang Van Persie dengan membela para pemain Feyenoord. “Saya rasa Anda terlalu menekankan pada para pemain, sungguh.”

Analis tersebut berpendapat bahwa fase awal musim tim Van Persie masih cukup baik. “Pertandingan-pertandingannya yang pertama masih menyenangkan untuk ditonton dan juga menampilkan permainan sepak bola yang cukup bagus, tetapi itu semakin berkurang.”

Janssen melihat bahwa semakin banyak orang di Feyenoord yang terlibat untuk membalikkan keadaan. “Banyak orang telah didatangkan untuk membantu Van Persie dan mempertahankan posisinya.”

Mantan pemain itu tidak mau mendengar alasan bahwa skuad tim Rotterdam tidak cukup baik dan terlalu banyak cedera. “Pada akhirnya, Van Persie adalah bagian dari staf dan di situlah Anda berdiskusi serta mempersiapkan latihan,” kata Janssen, yang juga mengakui bahwa gelombang cedera terkadang tak terhindarkan.

“Tapi sepanjang musim, hampir semua pemain hilang? Itu juga karena cara kerja: bagaimana Anda berkomunikasi dan kebebasan yang dirasakan pemain, yang mungkin tidak mereka dapatkan. Saya rasa itu terlalu mudah,” kata mantan pemain Vitesse, FC Twente, Ajax, dan KRC Genk ini.

Janssen melihat tim yang sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri dalam bermain dan bertahan. “Itu karena Van Persie, bersama stafnya, juga telah membuat banyak keputusan yang salah.” Analis tersebut menyimpulkan. “Kita hanya bisa berharap musim ini segera berakhir.”