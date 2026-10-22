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Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Banyak malam saya tak bisa tidur”: Bruno Guimaraes buka suara soal “keputusan tersulit” meninggalkan Newcastle demi Arsenal

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Bruno Guimaraes mengungkapkan bahwa ia sempat sulit tidur sebelum merampungkan transfer besar dari Newcastle United ke Arsenal. Gelandang asal Brasil itu mengaku menangis setelah berpamitan dengan rekan-rekan setimnya di tengah musim panas yang penuh gejolak di St James' Park.

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Kepergian yang sulit bagi Guimaraes pada musim panas

Guimaraes mengakui bahwa kepindahan besarnya ke Arsenal pada musim panas membuatnya tak bisa tidur selama banyak malam. Gelandang berusia 28 tahun itu menuntaskan transfer senilai £75 juta ($100 juta) ke London utara setelah berupaya mencari tantangan baru.

Pemain asal Brasil itu meninggalkan St James' Park di tengah bursa transfer yang sangat bergejolak bagi Newcastle. Klub tersebut ditinggal manajer populer Eddie Howe, sementara pemain kunci seperti Anthony Gordon dan Sandro Tonali juga dijual. Meski direktur olahraga Newcastle Ross Wilson secara terbuka menyatakan bahwa klub tidak ingin menjual kaptennya, Guimaraes akhirnya berhasil mewujudkan keinginannya untuk pergi.

Malam-malam tanpa tidur dan perpisahan penuh air mata

Pemain tim nasional Brasil itu menjalin ikatan yang luar biasa dengan para pendukung Newcastle selama empat tahun yang sukses di klub tersebut. Berbicara kepada wartawan setelah Arsenal bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich dalam laga Liga Champions baru-baru ini, ia mengungkapkan betapa berat perpisahan itu secara emosional.

"Sulit bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal," aku Guimaraes, seperti dikutip The Guardian. "Saya ingat ketika berpamitan kepada rekan-rekan, saya menangis. Mereka juga menangis karena kami sudah seperti keluarga di sana. Saya tidak bisa tidur selama banyak sekali malam karena ini sulit bagi saya dan keluarga saya. Namun, terkadang dalam hidup Anda harus mengambil keputusan dan menurut saya, saya membutuhkan tantangan baru. Saya mendoakan yang terbaik bagi Newcastle karena mereka sangat baik kepada saya. Hanya saja, sudah waktunya untuk melangkah maju dan saya juga menikmati waktu saya di sini, di Arsenal."

Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images
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Mencari tantangan yang benar-benar baru

Guimaraes meninggalkan warisan yang kuat di timur laut Inggris setelah ditunjuk sebagai kapten klub pada 2024. Ia membantu Newcastle menjuarai Piala Carabao 2025 lewat kemenangan atas Liverpool, mengakhiri penantian 70 tahun untuk meraih trofi utama di kompetisi domestik. Saat mengenang pencapaiannya yang mengesankan, ia merasa telah memberikan segalanya bagi proyek klub tersebut.

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"Saya rasa saya tampil sangat baik untuk Newcastle," ujarnya, seperti dikutip ESPN. "Kami meraih trofi setelah 70 tahun. Kami lolos ke Liga Champions dua kali. Kami mencapai dua final. Saya rasa saya telah melakukan apa yang saya bisa untuk klub. Saya mendoakan yang terbaik bagi mereka karena mereka sangat baik kepada saya. Hanya saja, sudah waktunya untuk melangkah maju. Saya juga menikmati waktu saya di sini, di Arsenal."

Menjalani kehidupan di bawah arahan Arteta

Masa-masa awal Guimaraes di Arsenal terasa menjengkelkan akibat cedera pangkal paha yang tak kunjung pulih. Namun, kini ia telah beradaptasi, mencatatkan 13 penampilan dan baru-baru ini menjadi starter dalam dua pertandingan Liga Champions secara beruntun.

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Ia sudah sangat terkesan dengan pendekatan taktis Mikel Arteta yang tak kenal lelah. Pemain berusia 28 tahun itu kini sepenuhnya berfokus meraih trofi di London utara bersama rekan-rekan setim barunya.

"Dia selalu sedikit terobsesi dengan video dan bagaimana dia bisa membuat kami merasa lebih baik di lapangan," ungkap Guimaraes. "Saya rasa kami memiliki manajer hebat dengan mentalitas hebat. Kami ingin memenangkan segala yang mungkin kami menangkan."

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo