Pemain asal Portugal itu sempat mengkritik Michael Carrick secara terbuka di tengah krisis mengkhawatirkan yang melanda klub bersejarah Inggris tersebut. Carrick kemudian mencadangkannya dalam pertandingan liga melawan AFC Bournemouth (0-3). Meski demikian, muncul rumor bahwa sang pengatur serangan mungkin hengkang karena kontraknya akan habis pada musim panas.

Setelah kemenangan 3-2 yang melegakan atas Roma meski sempat tertinggal 0-2, Fernandes meluapkan kekesalannya kepada Amazon Prime. "Ini berat. Ada banyak spekulasi di media, banyak kebohongan tentang berbagai hal yang disebut terjadi di klub ini antara saya dan pelatih. Misalnya, bahwa kami telah berbicara untuk menjernihkan persoalan. Tidak ada hal seperti itu yang terjadi," katanya.

Namun, menurut Fernandes, keputusan Carrick untuk tidak memasukkannya ke dalam susunan pemain inti didasari alasan lain. "Pelatih memutuskan mencadangkan saya karena saya tidak tampil baik, dan itu adil," tegas Fernandes. Ia menambahkan, "Semua orang merasa itu hukuman atas ucapan saya, dan jika memang demikian, itu keputusan yang tepat. Pelatihlah yang mengambil keputusan. Saya harus menerimanya dan terus melangkah. Itu tidak mengubah kepercayaan saya kepada pelatih."

Fernandes merupakan salah satu pemain terbaik United dalam beberapa tahun terakhir. Baru pada Mei, ia terpilih sebagai pemain terbaik Liga Primer setelah menjadi sosok utama dalam kebangkitan tim di bawah Carrick. Sejak bergabung pada musim 2020/21, ia mencatatkan 112 gol dan 110 assist dalam 340 pertandingan kompetitif bersama Setan Merah.

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Manchester United: Kepergian Michael Carrick Sempat Tampak Sudah Pasti

Fakta bahwa Carrick masih menjabat sebagai pelatih cukup mengejutkan. Kepergiannya sempat tampak sudah pasti setelah rentetan kekalahan yang sebagian di antaranya berakhir sangat buruk. Sebelum kemenangan spektakuler di Liga Champions itu, Setan Merah gagal meraih kemenangan dalam sepuluh pertandingan kompetitif berturut-turut. Di Liga Primer, mereka hanya mengumpulkan tujuh poin dan berada di posisi ke-17. Karena itu, rumor pemecatan mantan gelandang United tersebut terus beredar selama berminggu-minggu.

Antonio Conte dan Julian Nagelsmann, yang sama-sama tanpa klub, belakangan disebut-sebut sebagai calon penggantinya. Nagelsmann juga dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke RB Leipzig. Menurut informasi Sport Bild, mantan pelatih timnas Jerman itu merupakan semacam "sosok bayangan" bagi pelatih saat ini, Martin Demichelis.

Carrick awalnya mengambil alih jabatan dari Ruben Amorim sebagai pelatih sementara pada Januari tahun ini, seperti yang pernah dilakukannya pada akhir 2021. Sejak Mei, ia resmi menjadi pelatih kepala. Kontraknya berlaku hingga 2028.