"Dia punya potensi yang jauh lebih besar daripada yang sudah dia tunjukkan. Dalam latihan, saya sudah melihat Karim yang lebih baik," nilai pelatih kepala klub Catalan itu setelah hasil imbang 2-2 timnya melawan Birmingham City, di mana Adeyemi bermain selama 45 menit pertama.

Pemain anyar yang datang dari Borussia Dortmund itu memang beberapa kali memperlihatkan kelasnya dalam duel melawan klub divisi dua Inggris tersebut, tetapi secara keseluruhan ia terutama menonjol karena umpan-umpan yang tidak akurat dan penyelesaian akhir yang lemah. Saat jeda, ia digantikan oleh wonderkid Swedia Roony Bardghji.

"Banyak hal" dari permainan Adeyemi "tidak begitu bagus", jelas Flick. "Tetapi dia juga baru memasuki pekan latihan pertamanya, jadi itu normal. Kecepatannya dan kualitas penyelesaian akhirnya bagus, dia punya banyak potensi. Dan saya juga pikir dia bisa memberi kami banyak hal."

Barca baru beberapa hari lalu secara resmi mengumumkan perekrutan pemain 24 tahun itu. Biaya transfer dasar yang dikabarkan sebesar 22 juta euro ditambah bonus hingga tujuh juta euro akan masuk ke kantong BVB sebagai gantinya. Di klub Catalan, Adeyemi menandatangani kontrak hingga 2031.

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Pemain Mesir 18 tahun menjadi penentu kemenangan untuk FC Barcelona

Alih-alih penyerang Jerman yang sudah 11 kali membela timnas, debutan lain justru menjadi penentu kemenangan Barca saat menghadapi Birmingham. Pemain Mesir yang baru berusia 18 tahun, Hamza Abdelkarim, yang didatangkan dari Al Ahly pada Juni, mencetak dua gol.

Para juara dunia anyar Barcelona seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, atau Pau Cubarsi masih belum masuk skuad. Juga tidak ikut serta adalah kiper tim nasional Marc-Andre ter Stegen, yang tinggal selangkah lagi dipinjamkan ke Ajax Amsterdam.

Barcelona dan Adeyemi akan memulai musim baru LaLiga pada 23 Agustus, saat juara Spanyol 29 kali itu harus bertandang ke markas FC Elche.