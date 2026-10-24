Pemain berusia 36 tahun itu bergabung dengan Sportfreunde Uevekoven, klub kasta keenam. Seperti diumumkan klub yang berlaga di Landesliga Mittelrhein itu pada Kamis, Holtby akan memperkuat tim hingga akhir musim.

"Pelatih merangkap pemain kami, Josh dan Sven, berhasil meyakinkan Lewis untuk kembali mengenakan sepatu sepak bola dan seragam tim," tulis Uevekoven di Instagram. "Musim ini, dia akan mengenakan seragam hijau-putih Sportfreunde! Kami sangat senang menyambutmu di Sportfreunde, Lewis! Semoga kita meraih kesuksesan bersama!"









Josh, pelatih merangkap pemain tersebut, adalah adik Holtby, Joshua (30), yang pernah bermain antara lain untuk Alemannia Aachen dan Borussia Mönchengladbach II. Sejak 2023, ia bermain di Uevekoven, dekat kampung halaman kakak-beradik itu. Mereka berasal dari Erkelenz, yang hanya berjarak sekitar enam kilometer dari Uevekoven, di dekat Mönchengladbach.

Lewis Holtby sudah menjalani debut di Landesliga

Lewis Holtby menjalani debut bersama Sportfreunde pada Jumat malam, sehari setelah pengumuman kedatangannya. Dalam laga kandang melawan pemuncak klasemen SC Fliesteden, ia tampil sebagai starter di lini tengah bersama adiknya, Joshua. Uevekoven meraih hasil imbang 1-1 yang patut diapresiasi. Mereka bahkan nyaris menang setelah Holtby dan rekan-rekannya unggul pada menit ke-85. Namun, tim tamu berhasil menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu.

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Tiga poin akan terasa semakin penting karena, setelah awal musim yang buruk, Uevekoven harus lebih memperhatikan papan bawah klasemen. Di liga beranggotakan 16 tim itu, mereka menempati posisi ke-11 dengan tujuh poin dari sembilan pertandingan pertama, hanya unggul tiga poin dari zona degradasi. Namun, dengan bantuan mantan bintang Bundesliga itu, mereka berharap bisa segera memperbaiki posisi.

Lewis Holtby pernah tampil tiga kali untuk timnas Jerman

Holtby mengawali karier profesionalnya di Alemannia Aachen. Ia kemudian mencatatkan total 225 penampilan di Bundesliga bersama Schalke 04, VfL Bochum, Mainz 05, Hamburger SV, dan Holstein Kiel. Klub profesional terakhirnya adalah NAC Breda di Belanda pada musim lalu. Ia tampil 30 kali untuk klub tersebut di Eredivisie. Pada Juli, gelandang itu mengumumkan akhir kariernya.

Holtby juga mencatatkan tiga penampilan untuk timnas Jerman. Pada November 2010, saat berusia 20 tahun, ia menjalani debut bersama timnas Jerman dalam laga persahabatan melawan Swedia (0-0). Satu-satunya penampilannya dalam pertandingan kompetitif bersama Jerman terjadi pada Juni 2011, saat menang 3-1 atas Azerbaijan dalam kualifikasi Piala Eropa. Holtby terakhir kali tampil untuk timnas pada November 2012, ketika ia menjadi starter dalam laga persahabatan tandang melawan Belanda yang berakhir 0-0, di bawah asuhan pelatih timnas kala itu, Joachim Löw.