Banjir Gol Maroko Berlanjut... Timnas Maroko Menjadi Tim dengan Kemenangan dan Gol Terbanyak dalam Sejarah Afrika di Piala Dunia

Tim nasional Maroko terus menunjukkan performa gemilang di Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Haiti (4-2) pada Kamis pagi ini, sehingga menjadi tim Afrika dengan jumlah gol terbanyak dan kemenangan terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

"Singa Atlas" kini telah mengumpulkan 26 gol sepanjang sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, unggul atas Nigeria yang berada di peringkat kedua dengan 23 gol, serta Kamerun yang memiliki 22 gol, menurut situs "stats foot" Prancis.









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Prestasi Maroko tidak hanya terbatas pada aspek mencetak gol, karena mereka juga meraih kemenangan ketujuh dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, sehingga menjadi tim Afrika dengan jumlah kemenangan terbanyak di turnamen tersebut.

Timnas Maroko kini unggul satu kemenangan atas Ghana dan Nigeria, yang berbagi posisi kedua dengan masing-masing 6 kemenangan.

Dengan kemenangan ini, “Singa Atlas” menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua Grup C, di belakang Brasil yang memimpin berdasarkan selisih gol, setelah keduanya mengumpulkan 7 poin.

Timnas Maroko akan bertanding di babak 32 besar melawan juara Grup 6, yang terdiri dari Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia, sementara Brasil—yang hari ini mengalahkan Skotlandia (3-0)—akan berhadapan dengan runner-up grup yang sama.

Belanda memasuki putaran terakhir sebagai pemuncak grupnya, sehingga menjadi kandidat terkuat untuk menghadapi timnas Maroko di babak berikutnya, asalkan mereka mempertahankan posisi pertama, sementara Jepang berada di peringkat kedua dengan selisih gol (masing-masing mengoleksi 4 poin).







