Ahmed Sayed Zizo, bintang Al Ahly dan timnas Mesir, menyampaikan pesan yang menyentuh usai gempa yang mengguncang Mesir dini hari Senin ini.

Sebuah gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang Mesir menjelang subuh Senin, menurut Institut Nasional untuk Riset Astronomi dan Geofisika.

Institut Riset Astronomi menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa gempa bumi tersebut terjadi pada pukul tiga pagi, berada pada kedalaman 10 kilometer, dengan pusat gempa berjarak 38 kilometer di sebelah utara Suez.

Zizo berkata melalui akun Instagram-nya: "Beberapa detik ketakutan sudah cukup untuk membuat dunia beserta seluruh isinya mengecil di mata manusia, dan membuat setiap orang mengingat bahwa pada akhirnya tidak ada tempat berlindung selain Tuhan kita."

Ia melanjutkan: "Hidup ini terlalu singkat untuk kita jalani dalam permusuhan, ketidakadilan, dan amarah, dan terlalu singkat sampai membuat dunia melalaikan kita dari hari yang pasti akan kita datangi semua."

Zizo menambahkan: "Bekerjalah, berusahalah, dan bermimpilah, tetapi jangan lupa saat kau membangun duniamu untuk membangun pula akhiratmu, dan jangan menunda tobat maupun kebaikan yang bisa kau lakukan, ataupun hak yang bisa kau kembalikan."

Ia meneruskan: "Bisa jadi Tuhan mengirimkan momen-momen seperti ini kepada kita bukan sekadar agar kita takut, melainkan agar kita tersadar dan mengoreksi diri, serta memahami bahwa adanya kesempatan kedua itu sendiri merupakan sebuah nikmat."

Ia menutup: "Ya Allah, jagalah kami dengan rahmat-Mu, ampunilah kami, baikkanlah akhir hidup kami, dan janganlah Engkau mencabut nyawa kami kecuali dalam keadaan Engkau ridha kepada kami."