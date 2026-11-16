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Kekalahan telak yang dialami timnas Portugal dari Denmark dengan skor 1-4 bukan sekadar hasil yang berlalu begitu saja di UEFA Nations League, melainkan dengan cepat berubah menjadi bahan perdebatan baru antara para pendukung Cristiano Ronaldo dan para pengkritik pelatih timnas Jorge Jesus. Hal itu terjadi setelah sebagian pendukung bintang legendaris tersebut mengaitkan kejatuhan mendadak ini dengan absennya mantan kapten mereka, yang mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional beberapa hari sebelum pertandingan.

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Sebagian pendukung Ronaldo menanggapi hasil tersebut sebagai bukti bahwa Portugal tidak dapat melanjutkan perjalanannya tanpa sang bintang, sembari mengingat kembali perselisihan yang mengiringi akhir hubungannya dengan timnas, dan menilai bahwa apa yang terjadi di hadapan Denmark merupakan jawaban keras atas keputusan menyingkirkannya dari perhitungan teknis sebelum ia mengumumkan pensiun.

Namun, membaca hasil-hasil timnas dalam periode terakhir memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai seberapa akurat penafsiran ini, terutama karena absennya Ronaldo dari pertandingan bukanlah hal baru, dan Portugal telah meraih serangkaian kemenangan saat ia berada di luar skuad, bahkan berhasil mengungguli lawan yang sama di kandang mereka beberapa pekan sebelumnya.

Ronaldo: Legenda yang Takkan Terulang

Pertama-tama, Cristiano Ronaldo tidak bisa diperlakukan sebagai pemain biasa yang hubungannya dengan timnas Portugal telah berakhir, sebab bintang veteran itu meninggalkan warisan luar biasa yang sulit terulang, setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas dengan koleksi 146 gol dalam 234 pertandingan internasional, selain menjadi pemain dengan penampilan terbanyak berseragam Portugal.

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Ronaldo merupakan sosok paling menonjol dalam menciptakan perubahan bersejarah dalam perjalanan timnas, setelah membawanya meraih gelar Piala Eropa 2016, gelar kontinental pertama dalam sejarah Portugal, sebelum ia menambahkan gelar UEFA Nations League pada 2019, kemudian membawa timnas meraih turnamen yang sama pada 2025.

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Pengaruhnya tidak terbatas pada angka dan gelar, melainkan meluas hingga menciptakan identitas kompetitif bagi satu generasi pemain, setelah ia tetap hadir memimpin timnas selama lebih dari dua dekade, dan menjadi simbol paling menonjol bagi para pendukung Portugal.

Ronaldo juga mencatatkan kehadiran dalam enam edisi Piala Dunia, menegaskan betapa luar biasanya perjalanan internasionalnya, dan meninggalkan warisan yang jauh melampaui kontroversi yang berkaitan dengan hari-hari terakhirnya bersama timnas.

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Portugal Menang 4 Kali Beruntun Tanpa Keikutsertaan Ronaldo

Meski Ronaldo memiliki kedudukan bersejarah, hasil-hasil terakhir Portugal tidak mendukung anggapan bahwa absennya menjadi penyebab langsung atas segala yang terjadi pada timnas.

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Setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, timnas Portugal memulai fase baru di bawah kepemimpinan Jesus, dan meraih empat kemenangan beruntun di UEFA Nations League, dengan kehadiran Ronaldo yang sangat terbatas selama periode tersebut.

Portugal membuka perjalanannya dengan kemenangan atas Wales 1-0 pada 24 September, dalam pertandingan yang diikuti Ronaldo selama kurang lebih 66 menit, sebelum meraih kemenangan tandang atas Norwegia dengan skor 2-1 pada 27 September, tanpa keikutsertaan sang mantan kapten, meski ia berada di bangku cadangan.

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Momen paling menonjol datang pada 1 Oktober, ketika timnas Portugal berhasil menjatuhkan Denmark di Kopenhagen dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang tidak diikuti Ronaldo setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas, sebelum menutup rangkaian kemenangannya dengan menang lagi atas Norwegia dengan skor 2-1 pada 4 Oktober.

Dengan demikian, timnas Portugal meraih empat kemenangan beruntun, sebelum menerima kekalahan pertamanya dari Denmark dalam pertemuan kelima, hal yang membuat pengaitan kekalahan terakhir semata-mata dengan absennya Ronaldo menjadi sesuatu yang perlu ditinjau ulang.

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Perselisihan Jesus dan Ronaldo Mendahului Pengumuman Pensiun

Hubungan antara Ronaldo dan Jesus sempat mengalami ketegangan pada akhir September, setelah sang pelatih mengumumkan bahwa ia tidak akan mengandalkan kapten timnas sebagai pemain inti di hadapan Denmark, seraya menegaskan bahwa keputusan menurunkan pemain merupakan wewenangnya sesuai kebutuhan pertandingan.

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Hal itu terjadi setelah Ronaldo tetap berada di bangku cadangan sepanjang laga melawan Norwegia, meski dalam kondisi siap, dalam sebuah peristiwa yang menandai perubahan mencolok dalam cara memperlakukan sang bintang yang selama bertahun-tahun terbiasa memimpin lini serang Portugal.

Setelah pernyataan Jesus, Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas pada 30 September, sebelum pertandingan melawan Denmark di Kopenhagen.

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Beberapa pekan kemudian, Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada 5 November 2026, mengakhiri perjalanan yang berlangsung selama 23 tahun bersama timnas, meninggalkan 234 pertandingan dan 146 gol.

Dengan demikian, absennya Ronaldo pada pertandingan terakhir melawan Denmark bukanlah hal yang mengejutkan atau mendadak, melainkan merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya yang menyaksikan ia menjauh dari keikutsertaan lalu meninggalkan pemusatan latihan, sebelum mengambil keputusan final untuk pensiun.

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Jesus Menolak Membebankan Tanggung Jawab Kekalahan pada Absennya Ronaldo

Usai kekalahan telak dari Denmark, Jorge Jesus mendapati dirinya dihadapkan pada pertanyaan langsung mengenai apakah timnas kehilangan jasa Ronaldo, tetapi pelatih asal Portugal itu menolak memperlakukan absennya sang bintang sebagai penjelasan atas apa yang terjadi.

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Jesus menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata: "Kehilangan apa? Ia bukan lagi pemain timnas, jadi apa yang bisa kami kehilangan? Satu-satunya hal yang kami rindukan adalah kehadirannya di sini untuk menemani saya."

Pernyataan sang pelatih datang pada malam yang menyaksikan kehadiran simbolis Ronaldo, karena para pemain Portugal mengenakan kaus bertuliskan namanya dan nomor 7 miliknya sebelum pertandingan dimulai, sementara para pendukung juga membentangkan spanduk penghormatan untuk mantan kapten mereka, dan meneriakkan namanya selama laga berlangsung.

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Adapun di atas lapangan, timnas Portugal mengalami masalah pertahanan yang jelas, setelah kebobolan empat gol, termasuk sebuah penalti dan dua gol dari penyerang Rasmus Hojlund, sebelum hanya mampu mencetak satu gol hiburan melalui Bernardo Silva pada masa tambahan waktu.

Jesus mengakui sulitnya malam itu, seraya menyebut bahwa timnya tidak berhasil menghentikan serangan Denmark atau menemukan solusi serangan yang tepat, dalam kekalahan pertamanya sejak mengemban tanggung jawab.

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Akhir Sebuah Era

Tidak ada perdebatan bahwa kepergian Ronaldo merupakan akhir dari sebuah fase luar biasa dalam sejarah timnas Portugal, dan bahwa menggantikan pemain yang memiliki rekam jejak internasional dan kedudukan kepemimpinan seperti dirinya bukanlah tugas yang mudah, tetapi hal itu tidak berarti bahwa setiap hasil negatif setelah ia pensiun harus berubah menjadi bukti bahwa absennya adalah penyebabnya.

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Portugal sebelumnya telah mengalahkan Denmark yang sama dengan skor 4-2 di Kopenhagen tanpa keikutsertaan Ronaldo, dan meraih empat kemenangan beruntun pada awal perjalanannya di UEFA Nations League, sebelum mengalami kejatuhan mengejutkan di kandang sendiri.

Terdapat jarak yang besar antara mengakui nilai historis Ronaldo dan membebankan tanggung jawab atas hasil-hasil timnas kepadanya setelah kepergiannya; sang bintang Portugal layak mendapat apresiasi atas apa yang telah ia persembahkan bagi negaranya, tetapi timnas saat ini memiliki sekelompok pemain dengan kemampuan besar, dan di pundak merekalah serta tim pelatih tanggung jawab untuk melanjutkan persaingan.

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Kekalahan dari Denmark boleh jadi merupakan indikasi adanya masalah teknis yang perlu dibenahi di dalam timnas, tetapi hal itu bukanlah bukti pasti bahwa pensiunnya Ronaldo adalah penyebab kemunduran Portugal, terutama karena fakta-fakta sebelumnya telah membuktikan kemampuan tim meraih kemenangan dalam ketiadaannya.