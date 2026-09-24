Timnas Prancis akan memulai perjalanannya di UEFA Nations League pada Jumat malam nanti, saat bertandang ke markas Turki dalam ujian berat yang menjadi laga perdana Zinedine Zidane di kursi kepelatihan "Les Bleus".

Kylian Mbappe, kapten timnas Prancis dan salah satu senjata andalan Zidane, akan menjadi sorotan dalam pertandingan ini, terutama dengan kemungkinan kembalinya ia ke posisi favoritnya di sayap kiri.

Penyerang Real Madrid ini memiliki peran penting dalam perhitungan timnas, namun ia mungkin dituntut untuk mengeluarkan upaya lebih besar di sisi pertahanan, di saat tekanan yang mengelilinginya kian meningkat setelah ia dengan tegas menyatakan ambisinya untuk bersaing memperebutkan Ballon d'Or.

Menjelang debut Zidane, Christophe Dugarry, mantan bintang timnas Prancis, menyampaikan pesan langsung kepada Mbappe, memintanya untuk meningkatkan levelnya dan berupaya membawa tim meraih gelar, bukan sekadar mencetak gol.

Dugarry berkata dalam pernyataan kepada jaringan "RMC": "Mbappe akan dituntut untuk bangun. Ia mencetak gol, dan itu tidak menjadi masalah, tetapi ia sudah tidak lagi memenangkan gelar."

Ia menambahkan: "Bersama Real Madrid, ia tidak lagi menang. Dan bersama timnas Prancis, ia juga tidak lagi menang. Pada suatu titik, ia akan dituntut untuk memenangkan gelar-gelar."

Ia melanjutkan: "Zidane akan memiliki pembicaraan yang sama dengan Mbappe: apakah kamu ingin kita menang, atau kamu hanya ingin mencetak gol-golmu dan pamer? Pada suatu titik, inilah yang akan menjadi persoalan."

Dugarry menutup pembicaraannya dengan pesan yang tegas: "Sudah bertahun-tahun kami tidak memenangkan apa pun."

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