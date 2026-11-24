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Bruno Guimaraes mengungkapkan bahwa Mikel Arteta langsung menantangnya untuk membantu membangun dinasti di Arsenal saat ia tiba dari Newcastle United musim panas ini. Menjelang laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada Selasa, gelandang Brasil itu menegaskan bahwa ia masih bisa tampil lebih baik bersama Declan Rice dan Martin Odegaard.

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Guimaraes ungkap pesan Arteta soal dinasti

Bruno Guimaraes turut membawa Arsenal ke puncak Liga Primer dan melewati fase liga Liga Champions tanpa kekalahan sejak tiba dari Newcastle United musim panas ini. Namun, ia menegaskan bahwa penampilan terbaiknya masih akan datang. Berbicara kepada media pada Senin menjelang pertandingan Selasa malam melawan Borussia Dortmund di Emirates Stadium, pemain Brasil itu mengungkap tugas ambisius yang diberikan Mikel Arteta kepadanya saat bergabung.

"Kami ingin membangun dinasti di sini; kami ingin memenangi semua yang bisa kami menangi," kata Guimaraes. "Saya rasa sejak saya datang ke klub, hal pertama yang Mikel katakan kepada saya adalah membangun dinasti untuk klub, jadi kami ingin memenangi semua yang mungkin kami menangi."

Beradaptasi dengan peran yang lebih bebas di lini tengah

Meski mencetak dua gol pada awal kariernya di Arsenal dan langsung menjadi kesayangan suporter, Guimaraes menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap tuntutan Arteta akan permainan lini tengah yang cair telah memaksanya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bermain di area nomor enam, delapan, dan sembilan menuntut pergerakan terus-menerus. Ia pun sangat mengandalkan Declan Rice dan Martin Odegaard untuk mempertajam penempatan posisinya.

"Ini sangat berbeda, di sini sedikit lebih bebas. Terkadang Anda bermain sebagai nomor enam, delapan, dan sembilan, jadi kami harus banyak bergerak, dan tentu saja saya belum terbiasa dengan itu," kata Guimaraes. Memuji rekan-rekannya di lini tengah, ia menambahkan: "Keduanya pemain luar biasa. Menurut saya Declan itu monster, dia bisa berlari 15 kilometer dalam satu pertandingan, dan Martin Odegaard selalu bisa menemukan ruang untuk menembus sisi lawan."

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Persaingan dalam skuad dan pencapaian di Eropa

Dengan Martin Zubimendi dan Bukayo Saka harus absen selama beberapa pekan ke depan akibat cedera otot serta David Raya menepi karena masalah bahu, Guimaraes menegaskan bahwa persaingan internal menjaga standar tetap tinggi di seluruh skuad. Odegaard memimpin Liga Champions musim ini dengan 17 umpan yang menembus garis pertahanan lawan, sementara Arsenal tinggal membutuhkan satu gol untuk mencapai 400 gol di kompetisi tersebut, termasuk babak kualifikasi.

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Arsenal tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan fase liga Liga Champions selama lebih dari dua tahun dan juga tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan Eropa secara keseluruhan, jika hasil adu penalti dikecualikan. Jika tidak kalah dari Dortmund, mereka akan menjadi tim Inggris ketiga yang mencatatkan 20 pertandingan beruntun atau lebih tanpa kekalahan di Piala Champions Eropa atau Liga Champions, setelah Manchester United (25) dan Manchester City (26).

Pemuncak Bundesliga uji ketangguhan Arsenal di kandang

Borussia Dortmund asuhan Niko Kovac datang ke London utara tanpa kekalahan dan memuncaki Bundesliga setelah 10 pertandingan. Mereka juga berada di peringkat ke-12 klasemen Liga Champions dengan tiga kemenangan dari empat laga, meski kalah dalam delapan dari sembilan lawatan terakhir mereka ke Inggris di kompetisi Eropa.

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"Besok kami menghadapi ujian besar melawan tim papan atas. Mereka tampil luar biasa musim ini, jadi besok kami harus bermain sangat baik karena kami akan menghadapi tim papan atas," kata Guimaraes. Kemenangan di Emirates Stadium akan membawa Arsenal mengoleksi 13 poin dari lima pertandingan sekaligus memperpanjang catatan mereka menjadi lima laga kandang beruntun tanpa kebobolan di kompetisi Eropa.