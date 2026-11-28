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Bagi Al-Nassr, mencetak gol bukan lagi sekadar cara untuk memenangkan pertandingan. Tim berhasil mengubahnya menjadi rentetan luar biasa sepanjang 100 laga beruntun di Liga Arab Saudi, sebuah rekor bersejarah yang dirayakan Cristiano Ronaldo. Ia mengungkapkan kebanggaannya karena turut berkontribusi dalam pencapaian kolektif yang mencerminkan konsistensi lini serang tim dan kemampuannya menjebol gawang lawan secara rutin.

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Ronaldo mengunggah pesan melalui akun media sosialnya setelah tim mencapai laga ke-100 secara beruntun dengan selalu mencetak setidaknya satu gol di Liga Arab Saudi, sebuah pencapaian yang mencerminkan konsistensi lini serang mereka sepanjang rangkaian pertandingan yang panjang.

Rekor ini tercipta setelah Al-Nassr menang 1-0 atas Al-Hazem dalam laga pekan ke-13 kompetisi tersebut. Dengan hasil itu, tim menambah satu pertandingan lagi ke dalam rentetan golnya dan menjaganya tetap berlanjut tanpa terputus, setelah berhasil mencetak gol di seluruh 100 laga beruntunnya.

Ronaldo tampil sebagai starter saat menghadapi Al-Hazem, bersama rekan senegaranya asal Portugal, Joao Felix, serta Samu Costa, yang memainkan peran penentu dalam laga tersebut dengan mencetak satu-satunya gol. Gol itu memberi Al-Nassr kemenangan baru sekaligus mencatatkan namanya dalam laga yang menjadi saksi tuntasnya pencapaian luar biasa ini.

Perayaan Ronaldo atas rekor tersebut tidak terlepas dari hasil pertandingan. Kapten Al-Nassr itu mengaitkan kemenangan tim dengan pencapaian 100 laga beruntun mencetak gol di liga, serta menilai bahwa apa yang diraih merupakan keberhasilan kolektif yang patut dirayakan, bukan sekadar angka yang terkait dengan satu pemain atau satu pertandingan tertentu.

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Megabintang Portugal itu menulis di akunnya: “Kemenangan besar dan 100 laga beruntun di liga dengan tim selalu mencetak gol. Saya bangga menjadi bagian dari pencapaian ini.” Pesan tersebut mencerminkan kebanggaannya atas apa yang diraih Al-Nassr, sekaligus kepeduliannya untuk menonjolkan kontribusi seluruh tim dalam mencapai rekor bersejarah ini.

Pencapaian ini memberi rentetan gol Al-Nassr tempat istimewa dalam perjalanan klub di Liga Arab Saudi, setelah tim terus menjebol gawang lawan selama 100 laga beruntun. Kemenangan atas Al-Hazem menjadi titik genapnya rekor ini, di tengah perayaan Ronaldo atas pencapaian yang membuatnya bangga menjadi bagian darinya.