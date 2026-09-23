Pelatih timnas Oman asal Maroko, Tarek Sektioui, mengaku puas sepenuhnya dengan awal langkah timnya di Piala Teluk "Khaleeji 27", setelah bermain imbang dramatis 1-1 menghadapi timnas Irak, hari Rabu ini, di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City di Jeddah.

Meski para pendukung Oman berharap dapat memulai dengan kemenangan, Sektioui tetap realistis dalam membaca situasi, dengan menegaskan bahwa meraih satu poin dari laga sulit menghadapi tim sebesar Irak merupakan keuntungan tersendiri.

Pelatih asal Maroko itu menyampaikan pesan pujian kepada para pemainnya, dalam konferensi pers usai pertandingan, dengan berkata: "Mereka tampil dengan semangat yang indah dan daya juang tinggi, serta hubungan di dalam ruang ganti lebih dari luar biasa. Meski laga berlangsung sulit, mereka bertarung hingga detik terakhir, dan saya bangga melatih kelompok ini."

Sektioui mengungkap apa yang terjadi di balik layar antara dua babak, dengan menjelaskan: "Kami menyaksikan potongan video singkat dan saya berbicara dengan para pemain, dan saya sangat senang dengan cara mereka menerapkan instruksi di dalam lapangan."

Sang pelatih mengakui bahwa tugasnya masih berada di awal, seraya berkata: "Saya menangani timnas hanya dalam tiga pemusatan latihan, dan itu adalah periode yang sangat singkat untuk mengenal seluruh pemain secara menyeluruh."

Pelatih timnas Oman itu melanjutkan: "Kami masih berada di tahap awal dan di hadapan kami ada pekerjaan besar, terutama pada sisi fisik."

Sektioui menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pemain Oman, dengan menegaskan bahwa pintu timnas terbuka untuk semua tanpa kecuali, dan bahwa hak akan diberikan kepada siapa pun yang membuktikan kelayakannya di lapangan.

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Pelatih Oman menutup pembicaraannya dengan mengungkap filosofi sepak bola yang akan ia terapkan di turnamen, dengan berkata: "Kami selalu bermain demi kemenangan, inilah budaya dan identitas kami. Dan jika kami tidak mampu meraih kemenangan, maka kami berupaya pada hal yang paling penting, yaitu menghindari kekalahan."