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Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Banding ditolak! Pemain muda berbakat Arsenal, Max Dowman, dijatuhi larangan bermain tiga pertandingan setelah drama kartu merah di Carabao Cup

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Arsenal mengalami kemunduran besar dalam upayanya melindungi talenta muda Max Dowman setelah komisi independen menolak banding klub atas kartu merah yang baru-baru ini diterimanya. Penyerang berusia 16 tahun itu diusir dari lapangan saat Arsenal menjalani malam yang mengecewakan di Carabao Cup, dan upaya klub untuk membatalkan keputusan tersebut resmi gagal.

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Dowman dikartu merah saat Arsenal tersingkir dari Carabao Cup

Pemain berusia 16 tahun itu mendapat kartu merah pada menit ke-85 pertandingan Carabao Cup antara Arsenal dan Fleetwood Town. Kartu merah di pengujung laga itu terjadi setelah tekel keras Harrison Neal, yang membuat sang remaja bereaksi buruk dengan mengayunkan kaki ke arah lawannya.

Tim asuhan Mikel Arteta akhirnya tersingkir lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 dalam laga sengit. Berharap pemain muda akademinya terhindar dari skorsing panjang di kompetisi domestik, klub asal London utara itu secara resmi menggugat keputusan wasit dengan alasan kartu merah yang keliru dan hukuman yang berlebihan.

FA memastikan banding ditolak

Harapan itu segera pupus ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menolak upaya Arsenal untuk membatalkan kartu merah sang pemain muda. Melalui X pada Kamis, juru bicara FA mengeluarkan pernyataan yang memastikan bahwa komisi independen mempertahankan keputusan awal wasit di lapangan.

“Komisi Regulasi independen telah menolak klaim bahwa kartu merah untuk Max Dowman diberikan secara keliru dan hukumannya berlebihan,” demikian pengumuman badan sepak bola tersebut.

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Pernyataan itu berlanjut: “Pemain Arsenal tersebut diusir dari lapangan dalam pertandingan EFL Cup melawan Fleetwood Town pada Selasa, 27 Oktober, dan akan diskors selama tiga pertandingan.” FA juga menjelaskan bahwa alasan tertulis lengkap atas putusan komisi akan diterbitkan pada waktunya.

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Arteta menuntut pengendalian emosi

Saat berbicara kepada media seusai kekalahan pada tengah pekan itu, Arteta menjelaskan ekspektasinya terhadap skuad dari segi taktik dan mental. Meski pelatih asal Spanyol itu mengakui belum berbicara langsung dengan Dowman mengenai kartu merah tersebut, ia mengisyaratkan kekecewaan atas kurangnya disiplin sang pemain.

“Ketika kami mempersiapkan diri menghadapi situasi pertandingan, kami sudah sangat jelas mengenai hal-hal yang harus dihormati, hal-hal yang secara emosional harus kami kendalikan. Itu sudah sangat jelas,” kata Arteta.

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Insiden ini menjadi pelajaran berat bagi remaja yang dinilai sangat berbakat itu. Kesempatan bermain di tim utama sangat berharga bagi pemain muda akademi, dan hilangnya kendali sesaat kini menghambat prosesnya masuk ke skuad senior dalam waktu dekat.

Dowman bakal absen di Liga Primer

Dowman kini dipastikan absen dalam sejumlah pertandingan domestik Arsenal mendatang, termasuk laga-laga penting Liga Primer melawan Liverpool, Hull City, dan Newcastle. Skorsing ini untuk sementara membuat Arteta kehilangan salah satu opsi menjanjikan di lini serang saat Arsenal menghadapi jadwal padat pada musim gugur.

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Namun, skorsing domestik itu tidak berlaku untuk kompetisi Eropa. Penyerang tersebut tetap bisa tampil dalam pertandingan Liga Champions Arsenal melawan Slavia Prague pada 4 November. Ia dijadwalkan kembali bisa bermain di kompetisi domestik saat Arsenal menghadapi Manchester City dalam laga besar Liga Primer pada 29 November.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.