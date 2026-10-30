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Arsenal mengalami kemunduran besar dalam upayanya melindungi talenta muda Max Dowman setelah komisi independen menolak banding klub atas kartu merah yang baru-baru ini diterimanya. Penyerang berusia 16 tahun itu diusir dari lapangan saat Arsenal menjalani malam yang mengecewakan di Carabao Cup, dan upaya klub untuk membatalkan keputusan tersebut resmi gagal.

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Dowman dikartu merah saat Arsenal tersingkir dari Carabao Cup

Pemain berusia 16 tahun itu mendapat kartu merah pada menit ke-85 pertandingan Carabao Cup antara Arsenal dan Fleetwood Town. Kartu merah di pengujung laga itu terjadi setelah tekel keras Harrison Neal, yang membuat sang remaja bereaksi buruk dengan mengayunkan kaki ke arah lawannya.

Tim asuhan Mikel Arteta akhirnya tersingkir lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 dalam laga sengit. Berharap pemain muda akademinya terhindar dari skorsing panjang di kompetisi domestik, klub asal London utara itu secara resmi menggugat keputusan wasit dengan alasan kartu merah yang keliru dan hukuman yang berlebihan.

FA memastikan banding ditolak

Harapan itu segera pupus ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menolak upaya Arsenal untuk membatalkan kartu merah sang pemain muda. Melalui X pada Kamis, juru bicara FA mengeluarkan pernyataan yang memastikan bahwa komisi independen mempertahankan keputusan awal wasit di lapangan.

“Komisi Regulasi independen telah menolak klaim bahwa kartu merah untuk Max Dowman diberikan secara keliru dan hukumannya berlebihan,” demikian pengumuman badan sepak bola tersebut.

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Pernyataan itu berlanjut: “Pemain Arsenal tersebut diusir dari lapangan dalam pertandingan EFL Cup melawan Fleetwood Town pada Selasa, 27 Oktober, dan akan diskors selama tiga pertandingan.” FA juga menjelaskan bahwa alasan tertulis lengkap atas putusan komisi akan diterbitkan pada waktunya.

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Arteta menuntut pengendalian emosi

Saat berbicara kepada media seusai kekalahan pada tengah pekan itu, Arteta menjelaskan ekspektasinya terhadap skuad dari segi taktik dan mental. Meski pelatih asal Spanyol itu mengakui belum berbicara langsung dengan Dowman mengenai kartu merah tersebut, ia mengisyaratkan kekecewaan atas kurangnya disiplin sang pemain.

“Ketika kami mempersiapkan diri menghadapi situasi pertandingan, kami sudah sangat jelas mengenai hal-hal yang harus dihormati, hal-hal yang secara emosional harus kami kendalikan. Itu sudah sangat jelas,” kata Arteta.

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Insiden ini menjadi pelajaran berat bagi remaja yang dinilai sangat berbakat itu. Kesempatan bermain di tim utama sangat berharga bagi pemain muda akademi, dan hilangnya kendali sesaat kini menghambat prosesnya masuk ke skuad senior dalam waktu dekat.

Dowman bakal absen di Liga Primer

Dowman kini dipastikan absen dalam sejumlah pertandingan domestik Arsenal mendatang, termasuk laga-laga penting Liga Primer melawan Liverpool, Hull City, dan Newcastle. Skorsing ini untuk sementara membuat Arteta kehilangan salah satu opsi menjanjikan di lini serang saat Arsenal menghadapi jadwal padat pada musim gugur.

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Namun, skorsing domestik itu tidak berlaku untuk kompetisi Eropa. Penyerang tersebut tetap bisa tampil dalam pertandingan Liga Champions Arsenal melawan Slavia Prague pada 4 November. Ia dijadwalkan kembali bisa bermain di kompetisi domestik saat Arsenal menghadapi Manchester City dalam laga besar Liga Primer pada 29 November.