Balugon mengungkap kisah di balik keputusan paling aneh di Piala Dunia 2026: Saya kira itu "lelucon"!

Folarin Balogun, penyerang tim nasional Amerika Serikat, mengungkapkan keterkejutannya yang besar atas keputusan luar biasa yang memungkinkannya kembali berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, meskipun ia sempat diusir dari lapangan pada babak 16 besar, sambil menegaskan bahwa pada awalnya ia mengira hal itu hanyalah “lelucon”.

Kasus Balugun sempat memicu kontroversi besar di Piala Dunia 2026. Meskipun penyerang AS tersebut dikenai skorsing setelah diusir dari lapangan dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, Presiden AS Donald Trump turun tangan untuk mencabut skorsing tersebut—sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Penyerang klub Monaco asal Prancis itu menjelaskan, dalam sesi tanya jawab bersama legenda bola basket LeBron James di acara Fanatics Fest yang digelar di New York, bahwa ia tidak percaya kabar pencabutan skorsingnya sebelum menghadapi Belgia.

"Dua hari sebelum pertandingan melawan Belgia, mereka memberi tahu saya bahwa saya bisa bermain lagi. Bagi saya, hal itu terasa tidak nyata, dan pada awalnya saya mengira mereka sedang bercanda," kata Balogun dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca".

Dia menambahkan: “Saat saya mendapat kartu merah, saya merasa sangat terkejut, dan saya rasa sebagian besar yang menyaksikan momen itu juga terkejut, tetapi saya tidak punya pilihan selain menerima keputusan tersebut.”

Penyerang asal Amerika Serikat itu juga mengungkapkan percakapannya dengan pelatih tim nasional, Mauricio Pochettino, setelah pertandingan tersebut, sambil berkata: “Setelah pertandingan, dia berkata kepada saya: ‘Siapkan dirimu… hanya siapkan dirimu saja,’ tetapi saya mengira dia mengatakan itu hanya untuk mengangkat semangat saya dan membantu tim.”

Dia melanjutkan: “Sekitar dua hari kemudian, saya terkejut mendengar kabar bahwa saya diizinkan kembali bermain.”

Keputusan pencabutan skorsing terhadap Balogun memicu kontroversi luas, setelah sebelumnya Presiden AS Donald Trump menelepon Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino, dan meminta agar insiden pengusiran tersebut ditinjau ulang, dengan anggapan bahwa intervensi tersebut “bahkan tidak layak dianggap sebagai pelanggaran,” yang akhirnya berujung pada pencabutan sanksi skorsing dan izin bagi penyerang asal Amerika Serikat itu untuk kembali bermain.