Penyerang asal Amerika Serikat, Folarin Balogun, menegaskan bahwa keputusan yang mengizinkannya bermain dalam laga melawan Belgia pada Selasa dini hari tadi memang kontroversial, namun ia juga menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam proses pencabutan sanksi skorsing otomatis yang dijatuhkan kepadanya.

Balogun mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan, seperti dilansir situs ESPN: “Tentu saja, ini merupakan hal yang kontroversial ketika keputusan tersebut dibatalkan. Kami menerima keputusan itu saat saya melihat kartu merah, dan kami juga menerimanya saat diberitahu bahwa saya boleh bermain. Saya tidak terlibat dalam proses ini, dan hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya secara pribadi.”

Pernyataan ini muncul setelah kontroversi besar yang menyertai penangguhan FIFA atas kartu merah yang diterima sang pemain dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina sebelumnya di babak 32 besar, sebuah langkah yang bertepatan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa ia secara pribadi menekan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menyelesaikan krisis tersebut.

Kehadiran Balugon tidak mampu mencegah timnas AS tersingkir dari putaran final Piala Dunia 2026 setelah kekalahan telak 4-1 dari Belgia di babak 16 besar, sehingga pertanyaan-pertanyaan mengenai campur tangan politik dalam sepak bola terus menghantui FIFA, meski Infantino bersikeras bahwa keputusan tersebut diambil oleh Komite Disiplin Independen FIFA.

Balojun mengungkapkan bahwa ia menghampiri pelatih Belgia, Rudi Garcia, setelah pertandingan untuk mengucapkan selamat atas kemenangan tersebut, yang disambut baik oleh sang pelatih. Garcia mengomentari sikap tersebut dengan mengatakan: “Dia menghampiri saya dan saya menyukainya. Dia tidak bersalah dan tidak melakukan kesalahan apa pun. Saya menghormatinya.”

Komite Disiplin FIFA menerapkan Pasal 27 dari Peraturan Disiplin yang memberikan penangguhan hukuman secara diskresioner berdasarkan “keadaan khusus” yang tidak diungkapkan, hal ini bertentangan dengan Pasal 66.4 yang mengatur skorsing “otomatis” untuk pertandingan berikutnya setelah kartu merah langsung.

Penggunaan pengecualian ini membuka peluang bagi banding dalam turnamen ini; di mana Asosiasi Sepak Bola Inggris sedang mempertimbangkan opsi-opsinya terkait pengusiran bek Jarell Quansah saat melawan Meksiko, sementara Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) mengecam keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa FIFA “telah melampaui batas”, yang dibalas oleh FIFA dengan menegaskan bahwa pembatalan kartu merah umum terjadi di liga-liga besar Eropa sebagai tindakan disiplin yang biasa, dan tidak pernah menimbulkan krisis apa pun.

Di sisi lain, pelatih timnas Amerika Serikat, Mauricio Pochettino asal Argentina, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas campur tangan “politik dan manipulasi” serta pembicaraan mengenai etika dan integritas yang menyertai tersingkirnya timnya, sambil menegaskan bahwa kontroversi tersebut tidak memengaruhi performa keseluruhan di lapangan, dan menekankan bahwa tugasnya terbatas pada melatih tim dan memanfaatkan pemain yang tersedia secara sah sesuai dengan peraturan FIFA.