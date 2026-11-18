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Seperti apa sosok José Mourinho? Dazn mencoba menggambarkannya lewat dokumenter "Winning", kisah perjalanan The Special One sejak membawa Inter meraih treble hingga kembali ke Real Madrid saat ini. Dalam video berdurasi 55 menit itu, banyak mantan pemainnya beberapa kali tampil memberikan cerita, termasuk Mario Balotelli.

Mantan penyerang Inter itu, yang masih sangat muda dan memiliki karakter khas pada masa treble, menceritakan sejumlah anekdot menarik dari periode tersebut. Mulai dari menjelang semifinal melawan Barcelona, konferensi pers yang mereka tonton bersama untuk ditertawakan, hingga video dirinya bermain bersama teman-temannya pada hari libur sebelum pertandingan yang mereka menangkan 1-0 berkat golnya. Terakhir, ia memilih sejumlah kata untuk menggambarkan mantan pelatihnya, dari "anak kecil" hingga "jenius".

BALOTELLI TENTANG MOURINHO - "Bagi saya, ia seperti kakak laki-laki. Karena karakter saya khas, terkadang ia sangat keras kepada saya. Ia tahu cara mengeluarkan kemampuan terbaikmu, tetapi tidak selalu dengan cara baik-baik. Kadang ia melakukannya dengan membuatmu sangat marah, membuatmu kesal... Saya masuk lapangan dan berpikir, 'Hari ini saya akan mencetak tiga gol supaya ia diam.' Namun, memang itulah tujuannya (tertawa, red.)."

VIDEO SEBELUM MELAWAN CHIEVO - "Ia seperti pelatih mental. Ia memainkan trik-trik psikologis yang pada akhirnya membuatmu bermain dan memberikan segalanya untuknya. Dalam sebuah laga tandang melawan Chievo, kami berkumpul sebelum pertandingan dan, seperti biasa, membicarakan taktik. Namun, ketika sesi video dimulai, yang muncul di layar adalah saya sedang bermain bersama teman-teman di sebuah taman dalam turnamen 3 lawan 3. Saya berpikir, 'Mengapa ia melakukan ini?' Saya kira ia melakukannya untuk membuat tim tertawa, tetapi pesannya juga: 'Kalau kamu merasa bebas bermain seperti itu, kamu harus melakukannya juga dalam pertandingan. Kalau kamu mencintai sepakbola seperti itu, lalu besok kamu bermain dan kita tidak menang, kamu tidak akan bermain lagi.' Kami menang 1-0 dan saya mencetak gol."

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SEMIFINAL LIGA CHAMPIONS - "Semua orang ingin menjuarai Liga Champions, tetapi saat itu sulit untuk percaya bahwa kami bisa melakukannya."

Pertandingan berikutnya ATA Serie A 14.45 INT

KONFERENSI PERS - "Di Inter, ketika ia menggelar konferensi pers, kami duduk dan menontonnya bersama-sama. Kami tertawa terbahak-bahak, sungguh luar biasa."

5 KATA UNTUK MENGGAMBARKANNYA - Kata-kata untuk menggambarkan Mourinho? Terkadang ia seperti "anak kecil". Lalu saya akan mengatakan "jenius" karena ia selalu beberapa langkah di depan orang lain. Kemudian "keras", "lucu", dan tentu saja "pemenang".