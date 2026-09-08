Dalam sebuah aksi yang memikat hati para penggemar sepak bola di seluruh dunia, sekaligus menjadi kejutan besar bagi semua prediksi, bintang Spanyol Lamine Yamal melontarkan kejutan kelas berat menjelang malam penghargaan Ballon d'Or, dengan mengumumkan dukungan penuhnya kepada rekan setimnya di Barcelona, Pau Cubarsi, untuk memenangkan Trofi Kopa sebagai talenta muda terbaik tahun 2026.

Story yang menghebohkan media sosial

Yamal, kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan tersebut untuk tahun kedua secara beruntun, mengunggah sebuah story melalui akun resminya di Instagram, di mana ia menyampaikan pesan langsung kepada rekannya, Cubarsi, yang bersaing dengannya untuk penghargaan yang sama yang dipersembahkan oleh majalah France Football.

Yamal menulis dalam pesannya: "Kamu satu-satunya yang layak mendapatkannya", sebuah isyarat jelas bahwa Cubarsi adalah yang paling berhak atas penobatan tahun ini, sehingga ia merelakan peluang pribadinya demi rekan sekaligus sahabatnya di ruang ganti Blaugrana.

https://www.instagram.com/lamineyamal/?hl=ar

Jiwa Barcelona yang terpancar

Aksi ini bukan sekadar dukungan sesaat, melainkan perwujudan nyata dari jiwa Barcelona yang tengah berkembang di dalam tim saat ini di bawah kepemimpinan Hansi Flick, di mana kepentingan kelompok dan persahabatan di dalam maupun di luar lapangan lebih diutamakan daripada persaingan individu.

Dukungan ini datang di saat Trofi Kopa menyaksikan persaingan sengit yang melibatkan 10 talenta dunia, dengan yang terdepan pemain Maroko Ayoub Bouaddi dan pemain Aljazair Ibrahim Maza. Namun, Yamal telah menegaskan sikapnya lebih awal dan mengumumkan bahwa suaranya jatuh kepada bek muda Barcelona tersebut.

Aksi Yamal ini mendapatkan respons luas di media sosial, di mana banyak orang menganggapnya sebagai bukti kematangan besar yang dimiliki bintang muda tersebut meski usianya masih belia, serta pesan kuat bahwa Barcelona memiliki lebih dari sekadar talenta: mereka memiliki sebuah keluarga.

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