Ia tak lagi sekadar bakat menjanjikan, melainkan telah menjadi nama yang disebut-sebut dalam ajang penghargaan besar dunia. Dalam sebuah pencapaian baru bagi sepak bola Maroko, Aljazair, dan Arab, Ayoub Bouaddi dan Ibrahim Maza memuncaki daftar kandidat penghargaan "Kopa" untuk pemain muda terbaik di dunia tahun 2026, dalam rangkaian penghargaan Ballon d'Or.

Dalam daftar bersejarah yang menyaksikan persaingan belum pernah terjadi sebelumnya di antara talenta-talenta terbaik dunia, majalah "France Football" mengumumkan daftar akhir yang diperluas untuk penghargaan "Kopa" 2026, dalam rangkaian penghargaan Ballon d'Or, yang menyaksikan kehadiran Arab yang kuat dengan bintang Bouaddi memuncaki panggung.

Daftar Sepuluh Emas

Daftar akhir mencakup 10 nama yang menjadi sorotan musim ini di liga-liga besar Eropa, dan tersaji sebagai berikut:

Ayoub Bouaddi (Manchester City)

Pau Cubarsi (Barcelona)

Yan Diomande (Real Madrid)

Kenan Yildiz (Juventus)

Lennart Karl (Bayern Munich)

Elie Junior Kroupi (bakat Prancis yang sedang menanjak)

Lamine Yamal (Barcelona)

Johan Manzambi (bakat Swiss)

Ibrahim Maza (bakat Aljazair yang bersinar)

Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

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Pertarungan Maroko - Aljazair - Spanyol

Persaingan tahun ini memanas di antara tiga sekolah yang berbeda. Di satu sisi, Bouaddi melanjutkan penampilan gemilangnya yang mencolok bersama Manchester City untuk mengemban harapan sepak bola Maroko dan Arab; di sisi lain, Ibrahim Maza menegaskan dirinya sebagai salah satu bakat Aljazair paling menonjol di Eropa; sementara itu Lamine Yamal, peraih penghargaan tahun lalu, tetap menjadi kandidat terkuat untuk mempertahankan gelarnya setelah musim luar biasa lainnya bersama Barcelona.

Kehadiran Warren Zaire-Emery, bintang Paris Saint-Germain, dan Elie Junior Kroupi juga menambah bobot besar bagi daftar ini, dalam salah satu edisi penghargaan Kopa terkuat dalam beberapa tahun terakhir, yang menghimpun bakat-bakat dari 7 kebangsaan berbeda dan 7 klub dari raksasa Benua Biru.

Keberadaan dua nama Arab dalam daftar sepuluh besar (Bouaddi dan Maza) merupakan pencapaian bersejarah yang menegaskan ledakan bakat-bakat Arab di langit sepak bola dunia.