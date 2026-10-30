Ballon d'Or Ungkap Kejutan Baru: Di Mana Posisi Messi dalam Pemungutan Suara Portugal?

Hasil pemungutan suara jurnalis Portugal Antonio Tadia dalam ajang Ballon d'Or 2026 mengungkap pilihan-pilihan yang mengejutkan, setelah ia menempatkan pemain Spanyol Lamine Yamal di puncak daftarnya, tanpa menaruh sang peraih penghargaan Harry Kane di posisi tinggi, dan lebih memilih sejumlah bintang di atasnya, sementara pemain Argentina Lionel Messi berada di peringkat ketujuh.

Tadia menempatkan bintang muda Barcelona itu di peringkat pertama, diikuti pemain Prancis Kylian Mbappe, lalu pemain Norwegia Erling Haaland, sementara pemain Georgia Khvicha Kvaratskhelia menempati peringkat keempat, dan pemain Spanyol Pau Cubarsi di posisi kelima, sedangkan Kane harus puas di peringkat keenam, unggul satu peringkat atas Messi.

Kejutan tidak berhenti sampai di situ, karena daftar tersebut memuat pemain Portugal Nuno Mendes di peringkat kedelapan, pemain Argentina Lautaro Martinez di posisi kesembilan, dan pemain Spanyol Rodri di peringkat kesepuluh, dalam pemungutan suara yang mencerminkan preferensi sang jurnalis Portugal mengenai bintang-bintang terbaik musim ini.

Di sisi kehadiran pemain Portugal dalam peringkat akhir, Vitinha berada di peringkat ke-14 dengan raihan 59 poin, menjadikannya pemain terbaik dari negaranya, disusul Joao Neves di peringkat ke-19 dengan 15 poin, lalu Nuno Mendes di peringkat ke-23 dengan 8 poin, dan Bruno Fernandes di peringkat ke-27 dengan 5 poin.