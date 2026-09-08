Penyelenggara Ballon d’Or telah mengumumkan sepuluh kiper yang masih berpeluang meraih penghargaan untuk kiper terbaik tahun ini. Di antara mereka ada satu nama yang mencolok: Vozinha, yang tampil mengesankan di Piala Dunia bersama Tanjung Verde.

Kandidat tahun ini adalah Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (FC Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain), Unai Simón (Athletic Club), dan Vozinha (Colo-Colo).

Khususnya nominasi Vozinha cukup mencolok. Kiper yang kini sudah berusia empat puluh tahun itu tampil mengesankan musim panas lalu bersama Tanjung Verde, yang untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia.

Melawan Spanyol (0-0) dan Arab Saudi (0-0), Vozinha mencatatkan clean sheet di kedua laga tersebut. Saat menghadapi Uruguay, duel yang berakhir 2-2, ia memang harus dua kali memungut bola dari gawangnya.

Di babak 16 besar melawan Argentina, sang penjaga gawang juga tampil impresif. Berkat penyelamatannya, Tanjung Verde sempat lama berada di jalur menuju kejutan besar, tetapi Argentina akhirnya tetap menang pada perpanjangan waktu: 3-2.

Pada saat itu, Vozinha berstatus bebas transfer, setelah dua tahun bermain untuk klub Portugal, GD Chaves. Pada awal Agustus, ia menemukan klub baru: Colo-Colo dari Chile.

Kini ia boleh bermimpi meraih penghargaan sebagai kiper terbaik tahun ini. Musim lalu, Gianluigi Donnarumma memenangkan trofi tersebut.