Tampaknya ini akan menjadi momen yang tepat bagi Ballon d’Or untuk kembali jatuh ke tangan pemain Inggris, yang pertama di abad baru ini, 28 tahun setelah pencapaian Micheal Owen, tetapi dalam beberapa jam terakhir Lamine Yamal menyalip dengan sangat meyakinkan Harry Kane, yang selama berminggu-minggu menjadi favorit utama di bursa. Di Planetwin365 Betflag peluang gelar perdana fenomena Spanyol itu turun dari 3,50 menjadi 1,75, sementara peluang pencapaian kapten Three Lions itu naik dari 1,60 menjadi 2,25. Bagi para juri, meski tampil di bawah ekspektasi di Piala Dunia, keberhasilan memenangi Piala Dunia pada percobaan pertama mengangkat ambisi Yamal, yang melampaui Kane yang mencetak 72 gol pada 2025-26 bersama Bayern Munchen dan Timnas Inggris.





Bagi para bandar, persaingan akan menjadi duel dua nama: jauh tertinggal di angka 20,00 ada pemain terbaik Liga Champions musim lalu, Khvicha Kvatartskhelia dan Kylian Mbappè, yang menutup musim sebagai top skor LaLiga, Liga Champions, dan Piala Dunia, tetapi masih harus menunda pertemuan dengan Ballon d’Or pertamanya.