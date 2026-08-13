Ballon d'Or, peluang Kvaratskhelia menurun, tetapi gol di Piala Super tidak mengguncang hierarki: Kane tetap favorit

Satu lagi aksi magis untuk mengarahkan Supercoppa Eropa membuat Khvicha Kvaratskhelia semakin dekat dengan Ballon d'Or, tetapi belum cukup untuk mengguncang hierarki. Meski trofi itu secara resmi tidak dihitung dalam penilaian untuk penghargaan individu paling prestisius dan paling diidamkan tersebut, gol spektakulernya ke gawang Aston Villa tetap tak terelakkan bisa ikut menghidupkan lagi ambisi mantan pemain Napoli itu, dalam sebuah musim di mana ia menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions sebagai protagonis utama.





Faktanya, dari analisis para analis taruhan Better dan Betpassion, odds Ballon d'Or untuk Kvara turun ke kisaran 5,00 hingga 8,00, dibandingkan 12,00 beberapa pekan lalu. Penurunan drastis, tetapi seperti disebutkan, tidak mengguncang hierarki. Di barisan terdepan, Harry Kane tetap menjadi favorit utama di angka 1,90. Para pesaing lainnya masih berada cukup jauh, yakni selain Kvaratskhelia, ada juara dunia asal Spanyol Lamine Yamal (4,00) dan Rodri (6,00), dengan Kylian Mbappé di 7,50.