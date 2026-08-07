Dalam sebuah kesalahan administratif yang memalukan atau kebocoran yang disengaja, akun resmi penghargaan Ballon d'Or memasukkan pemain Manchester City asal Spanyol, Rodri, ke dalam daftar bintang Barcelona yang pernah meraih penghargaan bergengsi tersebut, meski negosiasi antara kedua klub masih berada pada tahap awal dan kesepakatan belum tuntas.

Kebocoran atau kesalahan fatal?

Nama Rodri, salah satu kandidat terkuat peraih Ballon d'Or tahun 2026, muncul dalam sebuah artikel yang dipublikasikan situs resmi penghargaan tersebut beserta akun-akunnya di platform media sosial, yang mengulas sejarah para pemain klub Catalan yang pernah dinobatkan meraih penghargaan tertinggi di dunia sepak bola.

Yang menarik, artikel itu tidak hanya menyebutkan para peraih terdahulu, tetapi juga secara terang-terangan menyebut Rodri sebagai "kandidat yang berpotensi bergabung ke dalam daftar prestise ini", sebuah isyarat jelas bahwa kepindahannya ke Barcelona hampir dipastikan dari sudut pandang pihak penyelenggara penghargaan.

Daftar legenda Catalan

Artikel kontroversial itu mengulas nama-nama legenda yang pernah mengenakan seragam Blaugrana dan meraih penghargaan Ballon d'Or, yaitu: pemain Spanyol Luis Suárez Miramontes, pemain Belanda Johan Cruyff, pemain Denmark Allan Simonsen, pemain Bulgaria Hristo Stoichkov, dua pemain Brasil Rivaldo dan Ronaldo Nazário serta Ronaldinho, pemain Portugal Luís Figo, pemain Argentina Lionel Messi, dan pemain Prancis Ousmane Dembélé.

Menyamai rekor bersejarah sang rival

Yang paling menarik adalah isyarat bahwa keberhasilan Rodri meraih Ballon d'Or dengan mengenakan seragam Barcelona akan memungkinkan klub Catalan itu menyamai rekor rival tradisionalnya, Real Madrid, dalam jumlah penghargaan Ballon d'Or yang diraih para pemainnya sepanjang sejarah.

Hingga saat ini, pihak pengelola Ballon d'Or maupun klub Barcelona dan Manchester City belum mengeluarkan komentar resmi apa pun terkait kebocoran yang menghebohkan ini.