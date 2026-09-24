Persaingan memperebutkan penghargaan Ballon d'Or tahun ini berubah menjadi sesuatu yang menyerupai kampanye pemilu, di tengah ketidakpastian besar yang menyelimuti identitas pemenang yang dinanti, dan yang dijadwalkan diumumkan dalam acara yang digelar di ibu kota Inggris, London, pada 26 Oktober mendatang.

Seiring mendekatnya waktu penutupan pemungutan suara, yang dijadwalkan pada Senin mendatang, kehadiran para bintang nominasi di media pun meningkat, ketika mereka berupaya memperbesar peluang mereka di hadapan para jurnalis yang bertugas memilih pemain terbaik dunia.

Sebanyak 100 jurnalis ikut serta dalam proses pemungutan suara, dengan satu jurnalis dari setiap negara yang masuk dalam 100 besar peringkat Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", sementara pembahasan tentang perlombaan di media telah menjadi bagian utama dari pemandangan dalam beberapa pekan terakhir.

Kampanye media, dan setiap pemain memilih caranya sendiri

Metode para nominasi dalam menyikapi perlombaan Ballon d'Or berbeda-beda, di mana Kylian Mbappe memilih kehadiran media yang intensif, sementara lingkaran terdekat para pemain memainkan peran menonjol dalam mengatur pergerakan ini dan menjalin komunikasi dengan media dengan tujuan menonjolkan pesan-pesan tertentu.

Sebaliknya, pemain lain, seperti Harry Kane, lebih memilih strategi yang lebih tenang, melalui kemunculan dalam satu atau dua wawancara dengan media besar, di samping wawancara tradisional dan panjang dengan majalah "France Football", pihak penyelenggara penghargaan tersebut.

Kampanye ini tidak terbatas pada para pemain itu sendiri, karena klub-klub juga bergerak ke arah yang sama, baik dengan membuka pintu mereka bagi para jurnalis lebih lebar dari biasanya, maupun dengan menyorot statistik para pemain mereka, angka-angka, serta penampilan mereka sepanjang musim.

Klub-klub besar Eropa menonjol, terutama di Spanyol, dengan kemampuan besar mereka dalam memengaruhi media dan menjalin komunikasi langsung dengan para jurnalis lokal.

Para jurnalis mengungkap sulitnya memilih pemenang

RMC Sport menghubungi 3 jurnalis yang ikut serta dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun 2026, yang berasal dari benua dan zona waktu berbeda, untuk mengungkap sifat persaingan dari dalam proses pemungutan suara.

Salah satu jurnalis mengatakan, tanpa mengungkap identitasnya: "Terus terang, kalian membicarakan kampanye media beberapa pemain, tetapi saya hanya melihat sangat sedikit dari pergerakan ini. Kita tidak seharusnya bergantung pada media sosial, karena media sosial membesar-besarkan fenomena dan kritik, dan potongan-potongan video ini tidak akan memengaruhi saya ketika saya menentukan daftar 10 pemain terbaik saya."

Ia menjelaskan bahwa ia tidak begitu memahami pentingnya "pernyataan-pernyataan yang berulang ini", kecuali dalam kasus di mana pemain melakukan wawancara langsung dengan jurnalis pemberi suara, seraya menambahkan: "Dan di sinilah saya rasa hal itu bisa memengaruhi pemungutan suara."

Di Spanyol, seorang jurnalis dari surat kabar "AS" yang memiliki hak suara melakukan wawancara dengan Mbappe.

"Tahun ini adalah yang tersulit"

Pemberi suara lain, juga tanpa mengungkap identitasnya, mengatakan: "Ini adalah tahun yang lebih terbuka dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan karena itu sulit menemukan pemain yang mendapat kesepakatan bulat semua orang dalam daftar yang diusulkan."

Ia menambahkan: "Kalian bisa melihat pemain yang bersinar sepanjang musim, tetapi mereka tidak bersinar di Piala Dunia, dan ada pula yang sebaliknya. Sulit menemukan pemain yang bersinar di kedua bagian musim."

Ia melanjutkan: "Ada pemain yang memiliki argumen individu yang kuat, tetapi mereka tidak memiliki pencapaian kolektif dengan level yang sama. Saya tidak memiliki pengalaman yang sangat panjang dalam pemungutan suara, tetapi tahun ini adalah yang tersulit."

Jurnalis yang sama menegaskan bahwa proses pemungutan suara menuntut pemantauan yang terus-menerus terhadap musim, seraya menjelaskan: "Pemberi suara harus memantau musim, menganalisis fakta dan statistik, agar ia memiliki gambaran yang jelas pada hari pemungutan suara."

Ia mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah menetapkan pilihannya untuk peringkat pertama, tetapi ia masih dituntut untuk melengkapi daftar 10 pemain terbaik, seraya menekankan pentingnya menyusun urutan nama-nama lainnya juga: "Kita harus memperhitungkan urutan selebihnya, karena peringkat kedua harus lebih baik dari ketiga, dan seterusnya."

Sebaliknya, seorang jurnalis lain, dari benua yang berbeda, menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya menetapkan daftarnya, dan berkata: "Saya saat ini berada pada tahap akhir pemikiran," sebelum menambahkan: "Saya sudah menetapkan pilihan saya untuk peringkat pertama sejak akhir Piala Dunia."

Baca juga:

Mengabaikan Mbappe, Messi, dan Kane, Rodri menempatkan dirinya di antara 6 nominasi Ballon d'Or

Upaya memengaruhi sebagian pemberi suara

Salah satu jurnalis yang ikut serta dalam pemungutan suara mengungkapkan bahwa sebagian orang dekat para pemain berusaha menghubunginya sepanjang musim, tetapi ia menegaskan bahwa hal itu tidak memengaruhi caranya dalam memilih.

Ia berkata kepada RMC Sport: "Ya, sebagian orang dekat beberapa pemain berusaha menghubungi saya. Saya juga menerima surel dan beberapa bentuk perhatian pada waktu-waktu tertentu di musim ini, tetapi saya tidak mempedulikan hal itu."

Ia menambahkan: "Kalian tahu, seringnya cara mendekati mereka bersifat tidak langsung, dan dalam kebanyakan kesempatan bukan agen pemain itu sendiri yang menangani urusan tersebut, melainkan digunakan bentuk-bentuk lain."

Salah satu jurnalis menunjukkan bahwa tekanannya besar di sejumlah negara, terutama ketika pilihan para pemberi suara tidak sesuai dengan keinginan para suporter lokal, sebelum berkata dengan nada sindiran: "Tekanan terkuat? Ketika suara kami dipublikasikan."

Kriteria, siapa yang layak meraih Ballon d'Or?

Dari sisi olahraga, pendapat para pemberi suara berbeda-beda mengenai para nominasi paling menonjol, di mana salah satu pemilik pengalaman besar di bidang jurnalistik mengatakan bahwa Khvicha Kvaratskhelia mungkin terpengaruh oleh statusnya sebagai pemain dari Georgia, seraya menjelaskan: "Jika kita tidak melihat Piala Dunia, ia pasti termasuk tiga terbaik."

Ia menambahkan: "Setelah itu kalian punya para pencetak gol terbaik, Kane dan Mbappe. Harry Kane memenangi Liga Jerman dan Piala Jerman musim ini, sementara Mbappe tidak memenangi gelar apa pun."

Masalah utama yang dihadapi para pemberi suara tetaplah menentukan apa yang secara spesifik harus dinilai ketika memilih pemenang, yang diringkas oleh salah satu jurnalis dengan ucapannya: "Bagi para pemberi suara, pertanyaan yang kami ajukan kepada diri sendiri adalah: apa yang kami nilai?"

Ia menunjuk pada kriteria yang ditetapkan untuk penghargaan Ballon d'Or, tetapi pada saat yang sama ia menekankan bahwa pilihan itu "juga mengandung perasaan pribadi".

Salah satu pemberi suara mengungkapkan besarnya kesulitan tugas ini, setelah menegaskan bahwa ia membutuhkan dua hari penuh untuk berpikir demi menyusun daftar akhir 10 pemain terbaiknya, di tengah perlombaan terbuka yang di dalamnya sulit sampai pada satu nama yang mendapat kesepakatan yang jelas.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora