Jam-jam menjelang pengumuman identitas peraih Ballon d'Or 2026 menyingkap sebuah kesalahan besar, setelah situs resmi penghargaan itu tampaknya secara tidak sengaja menerbitkan artikel-artikel yang mengumumkan kemenangan tiga kandidat berbeda, yakni pemain Inggris Harry Kane (Bayern Munich), pemain Spanyol Lamine Yamal (Barcelona), dan pemain Prancis Kylian Mbappe (Real Madrid).

Situs resmi Ballon d'Or menerbitkan tiga artikel, yang masing-masing mengumumkan kemenangan salah satu dari tiga kandidat tersebut atas penghargaan itu.

Judul artikel yang khusus membahas Mbappe berbunyi sebagai berikut: "Kylian Mbappe meraih Ballon d'Or 2026 berkat konsistensi penampilannya di level tertinggi".

Baik pemain Spanyol Lamine Yamal maupun pemain Inggris Harry Kane juga mendapatkan artikel khusus masing-masing, sebuah langkah yang menunjukkan bahwa penyelenggara penghargaan telah menyiapkan ketiga artikel itu sebelumnya, sebagai persiapan untuk menerbitkan artikel yang benar pada waktu yang tepat, sesuai dengan identitas pemenangnya.

Namun, tampaknya ketiga artikel tersebut terbit secara tidak sengaja, sehingga memicu kontroversi sebelum pengumuman resmi mengenai identitas peraih Ballon d'Or 2026.