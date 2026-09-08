Dalam kejutan yang memicu gelombang perdebatan luas di kalangan sepak bola, panitia penyelenggara acara Ballon d'Or mengungkap daftar final lima kandidat untuk penghargaan pelatih terbaik dunia tahun 2026, sebuah daftar yang di dalamnya persaingan berkobar antara para juara dunia dan raja-raja liga besar, sementara absennya nama pelatih Jerman Hansi Flick, pelatih Barcelona, menjadi hal yang paling menonjol.

Daftar kandidat dipimpin oleh pelatih Spanyol Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, yang membawa "La Roja" meraih pencapaian bersejarah dengan gelar Piala Dunia, dalam sebuah turnamen di mana ia menampilkan performa bertahan yang luar biasa dengan gawang yang hanya kebobolan satu kali, sehingga menegaskan posisinya sebagai pelatih terbaik di kancah internasional tahun ini.

Ia bersaing ketat dengan Mikel Arteta, pelatih Arsenal, yang berhasil mematahkan kutukan 22 tahun dan membawa Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris, di samping membawa tim ke final Liga Champions Eropa, sebagai puncak dari sebuah proyek pembangunan menyeluruh yang mengubah klub London itu menjadi kekuatan Eropa yang menakutkan.

Hadir pula dalam daftar itu Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, dengan catatan cemerlangnya di level domestik maupun Eropa bersama tim Paris tersebut, di samping Unai Emery, pelatih Aston Villa, yang terus menancapkan sentuhan taktisnya dan hasil-hasil yang konsisten di Liga Primer.

Sementara itu, lima besar dilengkapi oleh pelatih Belgia Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, setelah ia membawa raksasa Bavaria itu mendominasi Liga Jerman nyaris secara mutlak dengan sepak bola menyerang yang menghibur, yang melaju hingga babak-babak lanjutan Liga Champions.

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Meski begitu banyak nama besar yang dinominasikan, absennya pelatih Jerman Hansi Flick yang mencolok dan menghebohkan menjadi bahan pembicaraan hangat. Sebab, terlepas dari pencapaian domestik yang ia raih bersama Barcelona musim lalu, kegagalan bersaing memperebutkan gelar-gelar besar Eropa serta tidak tampilnya musim yang sempurna menghalanginya masuk ke dalam lima besar, dan hal ini membuka pintu berbagai pertanyaan seputar kriteria pemilihan tahun ini.

Daftar ini menjadi salah satu nominasi paling kompetitif dan paling memicu perdebatan dalam beberapa tahun terakhir, mengingat pencapaian yang berdekatan. Dan dengan semakin dekatnya waktu acara, para penggemar sepak bola menanti untuk mengetahui siapa yang akan dinobatkan sebagai pelatih terbaik dunia.