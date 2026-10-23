Ballon d'Or: Kane jadi favorit, Yamal mengejar, Mbappé berupaya membalikkan keadaan

Penantiannya menuju Ballon d'Or semakin memuncak dan, seperti setiap tahun, perdebatan tentang siapa yang pantas meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola dunia kembali menghangat. Penghargaan itu akan diberikan di London pada Senin malam, 26 Oktober. Para pemain yang bersaing memperebutkan trofi bergengsi ini telah menjalani musim yang diwarnai penampilan menentukan, kesuksesan internasional, dan ambisi pribadi yang besar.





Kane terdepan, Yamal dan Mbappé mengejar - Menurut penilaian PokerStars, di antara kandidat utama Ballon d'Or, Harry Kane menjadi favorit dengan odds 1,45. Sepatu Emas dan penampilan apiknya di berbagai kompetisi menjadikannya sosok yang harus dikalahkan. Di belakangnya, Lamine Yamal menonjol dengan odds 3,25. Bintang muda sepakbola dunia itu telah menjalani perjalanan karier yang semakin gemilang berkat kesuksesan di tingkat dunia. Kylian Mbappé berada lebih jauh di belakang dengan odds 25,00, tetapi tetap memburu penghargaan bergengsi tersebut berbekal penampilan apiknya. Sementara itu, Khvicha Kvaratskhelia menjadi salah satu kandidat kejutan dengan odds 75,00. Sebagai kandidat di luar unggulan, ia memiliki modal berupa keberhasilan menjuarai Liga Champions dan penghargaan pemain terbaik kompetisi tersebut.

Finis tiga besar: Messi masih bisa mengejutkan? - Ballon d'Or bukan hanya soal nama-nama baru. Lionel Messi tentu termasuk di antara pemain yang terus menyita perhatian, dengan odds 5,00 untuk finis di tiga besar.

Statusnya sebagai GOAT dan penampilan luar biasanya di Piala Dunia membuat pertanyaan ini tak terelakkan: mampukah bintang Argentina itu kembali menempati podium? Kemungkinan tersebut menambah daya tarik persaingan ini dari sisi olahraga.

Menjelang malam penganugerahan, persaingan pun menawarkan banyak hal untuk disimak: Kane berada di posisi terdepan, Yamal berusaha memberi kejutan, Mbappé mengejar pengakuan, dan Kvaratskhelia tampil sebagai kandidat di luar unggulan. Dengan Messi juga mengincar tempat di tiga besar, perebutan Ballon d'Or menjanjikan perdebatan hingga keputusan akhir diumumkan.