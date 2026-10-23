Ballon d'Or: Kane Jadi Favorit, Yamal Membuntuti, Mbappé Berupaya Mengejar Ketertinggalan

Persaingan memperebutkan Ballon d'Or semakin memanas. Seperti setiap tahun, perdebatan tentang siapa yang layak meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola dunia kembali bergulir. Penghargaan itu akan diberikan di London pada Senin malam, 26 Oktober. Para kandidat trofi bergengsi ini adalah sosok-sosok yang tampil menentukan sepanjang musim, meraih kesuksesan internasional, dan memiliki ambisi pribadi yang besar.





Kane terdepan, Yamal dan Mbappé membuntuti - Menurut penilaian PokerStars, Harry Kane menjadi favorit di antara kandidat utama Ballon d'Or dengan angka 1,45. Sepatu Emas dan penampilan gemilangnya di berbagai kompetisi menjadikannya sosok yang harus dikalahkan. Di belakangnya ada Lamine Yamal dengan angka 3,25. Bintang baru sepakbola dunia itu menjalani kiprah yang kian cemerlang berkat kesuksesan di Piala Dunia. Kylian Mbappé berada lebih jauh di belakang dengan angka 25,00, tetapi masih memburu penghargaan bergengsi tersebut berbekal penampilan gemilangnya. Di antara kandidat yang berpotensi memberi kejutan, ada Khvicha Kvaratskhelia dengan angka 75,00. Sebagai kandidat luar yang patut diperhitungkan, ia memiliki gelar juara Liga Champions dan penghargaan MVP kompetisi tersebut.

Finis tiga besar: Messi masih bisa mengejutkan? - Ballon d'Or bukan hanya soal munculnya sosok-sosok baru. Salah satu nama yang terus menyita perhatian tentu saja Lionel Messi, yang dipatok pada angka 5,00 untuk finis di tiga besar.

Statusnya sebagai GOAT dan penampilan luar biasa yang ditunjukkannya di Piala Dunia membuat pertanyaan tentang peluang bintang Argentina itu kembali naik podium tak terelakkan. Kemungkinan tersebut menambah daya tarik persaingan dari sisi olahraga.

Jelang penganugerahan, persaingan pun menyajikan banyak hal menarik: Kane berada di posisi terdepan, Yamal berupaya mengejutkan, Mbappé mengincar pengakuan tertinggi, dan Kvaratskhelia tampil sebagai kandidat luar. Dengan Messi siap mengejar tempat di tiga besar, perebutan Ballon d'Or menjanjikan perdebatan hingga keputusan akhir diumumkan.