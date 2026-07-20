Ballon d’Or, gelar juara Piala Dunia mengangkat nama Yamal: ia kini bersaing ketat dengan Kane, sementara Rodri berpeluang meraih gelar kedua





Kemenangan Spanyol di Piala Dunia mewarnai peluang perburuan Ballon d’Or dengan nuansa merah, dengan Lamine Yamal menjadi kandidat terdepan untuk merebut trofi individu yang didambakan itu. Meskipun belum dapat menunjukkan seluruh bakatnya akibat masalah fisik yang dialaminya sesaat sebelum Piala Dunia, pemain bintang Barcelona ini (yang bersama timnya mendominasi La Liga) memberikan kontribusi penting dalam kemenangan tim asuhan de la Fuente. Dan kini, menurut analis taruhan dari Snai dan William Hill, Yamal berada di barisan terdepan untuk Ballon d’Or, dengan odds berkisar antara 2,75 hingga 4,50. Dengan demikian, persaingan terbuka lebar bagi Harry Kane, yang juga menjadi bintang utama musim yang luar biasa dengan mencetak 72 gol, baik bersama Bayern Munich maupun tim nasional, meskipun hal itu tidak cukup untuk membawa Inggris meraih gelar juara, yang harus puas dengan posisi ketiga: meskipun demikian, Kane tetap sedikit diunggulkan untuk meraih Ballon d’Or dengan odds antara 2,50 dan 3,00.

Berbicara tentang Spanyol, penampilan gemilang kapten Rodri di seluruh fase Piala Dunia memungkinkan gelandang ini masuk dalam daftar kandidat Ballon d’Or: peluangnya untuk mengulang kemenangan tahun 2024 tercatat di angka 4,50. Sementara itu, odds untuk Kylian Mbappé, pencetak gol terbanyak Piala Dunia sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa, naik menjadi 6,00, sedangkan untuk Ballon d’Or kesembilan Lionel Messi—yang pada usia 39 tahun masih menjadi motor penggerak Argentina—odds-nya naik menjadi 9,00.