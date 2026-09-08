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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP

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Ballon d'Or: Barcelona Hadir, Real Madrid Absen, Persaingan Sengit Perebutan Penghargaan Tim Terbaik

Ballon d'Or
Real Madrid
Barcelona
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Arsenal
Bodoe/Glimt
Lyon
CF America
Manchester City
Flamengo
Champions League
Spanyol
Jerman
Prancis
Inggris
Norwegia
Meksiko
Brasil

Siapa yang lebih layak menyandang gelar juara?

Majalah "France Football" mengumumkan para nominasi penghargaan tim terbaik dalam gelaran Ballon d'Or 2026 untuk kategori putra dan putri.

Pilihan majalah Prancis tersebut untuk penghargaan tim putra terbaik menandai absennya Real Madrid dan Barcelona, sementara nominasinya adalah sebagai berikut: (Arsenal - Bayern Munich -  Bodo/Glimt - Flamengo - Paris Saint-Germain).


Bayern Munich juga muncul dalam pilihan "France Football" untuk tim putri terbaik, sementara Real Madrid juga absen dari daftar ini.

Nominasi lengkapnya adalah sebagai berikut: (Barcelona - Bayern Munich - Club America - Manchester City - Olympique Lyon)

Musim lalu menyaksikan sejumlah peristiwa menonjol, baik di kancah kompetisi domestik di liga-liga besar Eropa, maupun Liga Champions Eropa, ditambah Piala Dunia 2026, yang menjadikan perebutan Ballon d'Or tahun ini sebagai salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir.

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