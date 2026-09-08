Majalah "France Football" mengumumkan para nominasi penghargaan tim terbaik dalam gelaran Ballon d'Or 2026 untuk kategori putra dan putri.

Pilihan majalah Prancis tersebut untuk penghargaan tim putra terbaik menandai absennya Real Madrid dan Barcelona, sementara nominasinya adalah sebagai berikut: (Arsenal - Bayern Munich - Bodo/Glimt - Flamengo - Paris Saint-Germain).







Bayern Munich juga muncul dalam pilihan "France Football" untuk tim putri terbaik, sementara Real Madrid juga absen dari daftar ini.

Nominasi lengkapnya adalah sebagai berikut: (Barcelona - Bayern Munich - Club America - Manchester City - Olympique Lyon)





Musim lalu menyaksikan sejumlah peristiwa menonjol, baik di kancah kompetisi domestik di liga-liga besar Eropa, maupun Liga Champions Eropa, ditambah Piala Dunia 2026, yang menjadikan perebutan Ballon d'Or tahun ini sebagai salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir.



Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"