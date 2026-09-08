Ballon d'Or 2026: nama-nama besar berpeluang, tidak ada satu pun pemain Belanda dalam daftar pendek

30 kandidat Ballon d'Or 2026 diumumkan pada Selasa oleh komite penyelenggara. Menariknya, tidak ada satu pun pemain Belanda dalam daftar pendek tersebut. Tahun lalu, Virgil van Dijk dan Denzel Dumfries masih termasuk di antara para favorit, ketika Ousmane Dembélé menjadi pemenang.

Dembélé tahun ini kembali termasuk salah satu kandidat, bersama antara lain Lionel Messi, Erling Haaland, Lamine Yamal, Rodri, dan Harry Kane. Messi, pemenang Ballon d'Or delapan kali, kembali masuk sebagai kandidat setelah absen selama tiga tahun.

Penyelenggara Ballon d'Or menyusun daftar itu dengan melihat performa antara 3 Agustus 2025 dan 19 Juli 2026. Itu berarti termasuk final Piala Dunia, yang dimenangi oleh Spanyol.

Pemenang Liga Champions dan juara Prancis Paris Saint-Germain menjadi penyumbang terbanyak dengan sembilan pemain. Raphinha, Désiré Doué dan Bradley Barcola, yang kini menjadi pemain Liverpool, tidak masuk dalam daftar bergengsi tersebut.

Penganugerahan Ballon d'Or dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober. Upacara tahun ini tidak digelar di Paris, melainkan di London. Ini sebagai penghormatan untuk penganugerahan pertama pada 1956. Almarhum Stanley Matthews kala itu membawa pulang penghargaan tersebut.

Daftar pendek Ballon d'Or 2026:

Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern München), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern München), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern München), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern München), Vitinha (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (FC Barcelona).