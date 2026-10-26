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Ballon d'Or trophygetty
Stream the 2026 Ballon d'Or for FREE on DAZN
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Ballon d'Or 2026: Cara menonton siaran langsung secara gratis, pilihan streaming daring, saluran TV, tanggal, dan waktu mulai

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk menyaksikan seremoni Ballon d'Or 2026 secara langsung dan gratis.

Edisi ke-70 Ballon d'Or, yang bisa dibilang merupakan penghargaan individu paling bergengsi bagi pesepakbola, akan digelar di London Palladium pada Senin, 26 Oktober 2026. Untuk pertama kalinya, upacara penghargaan tahunan ini berlangsung di luar Paris sebagai penghormatan kepada pemenang perdananya, Sir Stanley Matthews.

Penghargaan bola emas dari France Football ini pertama kali digelar pada 1956 dan mulai diberikan kepada pemain perempuan pada 2018. Sejak itu, penghargaan tersebut telah mengakui banyak pemain terbaik dunia. Ousmane Dembélé berharap dapat mempertahankan gelar kategori putra, yang dimenangi delapan kali oleh Lionel Messi dan lima kali oleh Cristiano Ronaldo antara 2008 dan 2023. Ballon d'Or Féminin tahun ini akan memiliki pemenang baru setelah Aitana Bonmatí meraih penghargaan tersebut dalam tiga tahun terakhir secara beruntun.

Namun, bagaimana cara menyaksikan upacaranya secara langsung dan gratis? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan upacara penghargaan Ballon d'Or 2026.

Kapan upacara Ballon d'Or 2026 digelar? Tanggal, waktu mulai & siaran langsung

Tanggal

Senin, 26 Oktober 2026

Waktu

20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT 

Tempat

London Palladium, London, Inggris

Siaran langsung

DAZN (di sebagian besar wilayah, lihat pengecualian di bawah)

Di sebagian besar negara di dunia, layanan streaming DAZN akan menayangkan upacara penghargaan Ballon d'Or 2026 secara langsung dan eksklusif tanpa biaya. Untuk menyaksikannya, Anda hanya perlu mendaftar keanggotaan DAZN gratis, cukup dengan memberikan alamat email, atau masuk ke akun yang sudah Anda miliki, terlepas dari apakah Anda memiliki langganan aktif atau tidak.

Namun, di sejumlah negara dan wilayah tertentu, upacara Ballon d'Or ditayangkan oleh platform lokal lainnya. GOAL merangkum tempat Anda dapat menyaksikannya di negara-negara tersebut. Jika negara Anda tidak tercantum dalam tabel di bawah, Anda seharusnya dapat menonton upacara ini melalui DAZN.

Negara

Penyiar

Halaman utama

Armenia

FAST Media

FAST Media

Azerbaijan, Belarus, Asia Tengah, Kazakhstan, Kirgizstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Quest Media

Quest Media

Bulgaria

bTV

bTV

Ceko

TV Nova

TV Nova

Prancis dan Monako

L'Équipe TV (siaran gratis)

L'Équipe TV

Georgia

Setanta Sports dan Silknet

Setanta Sports / Silknet

Hungaria

RTL Hungary

RTL Hungary

Norwegia

TV2

TV2

Rumania

Clever Media

Clever Media

Slowakia

TV Nova

TV Nova

Spanyol

Movistar+

Movistar+

Turki

Turk Telekom

Turk Telekom

Upacara tahun ini akan dipandu oleh Kate Scott dan Thierry Henry. Mantan penyerang Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona, dan Prancis tersebut menjadi runner-up Ballon d'Or pada 2003. Henry juga memandu liputan langsung Liga Champions UEFA bersama Scott di CBS Sports di Amerika Serikat.

BACA SELENGKAPNYA: Ballon d'Or umumkan lokasi ikonik dan duet pembawa acara bertabur bintang untuk perayaan bersejarah edisi ke-70

Siapa saja nomine Ballon d'Or 2026?

GOAL menyajikan daftar lengkap nomine untuk setiap penghargaan yang akan diberikan dalam upacara Ballon d'Or di bawah ini:

Nomine Ballon d'Or putra 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Jude Bellingham

Real Madrid

Inggris

Pau Cubarsí

Barcelona

Spanyol

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

Spanyol

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

Prancis

Luis Díaz

Bayern Munich

Kolombia

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brasil

Erling Haaland

Manchester City

Norwegia

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Maroko

Harry Kane

Bayern Munich

Inggris

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Georgia

Lamine Yamal

Barcelona

Spanyol

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

Lautaro Martínez

Inter Milan

Argentina

Kylian Mbappé

Real Madrid

Prancis

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

Lionel Messi

Inter Miami

Argentina

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

Michael Olise

Bayern Munich

Prancis

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ekuador

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Meksiko

Declan Rice

Arsenal

Inggris

Rodri

Manchester City / Barcelona

Spanyol

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

Spanyol

William Saliba

Arsenal

Prancis

Ferran Torres

Barcelona / Paris Saint-Germain

Spanyol

Dayot Upamecano

Bayern Munich

Prancis

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasil

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

Nomine Ballon d'Or Féminin 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Selma Bacha

OL Lyonnes

Prancis

Barbra Banda

Orlando Pride

Zambia

Esmee Brugts

Barcelona

Belanda

Klara Bühl

Bayern Munich

Jerman

Mariona Caldentey

Arsenal

Spanyol

Scarlett Camberos

Club América

Meksiko

Kerstin Casparij

Manchester City

Belanda

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malawi

Cata Coll

Barcelona

Spanyol

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haiti

Caroline Graham Hansen

Barcelona

Norwegia

Alex Greenwood

Manchester City

Inggris

Patri Guijarro

Barcelona

Spanyol

Pernille Harder

Bayern Munich

Denmark

Yui Hasegawa

Manchester City

Jepang

Rose Lavelle

Gotham FC

Amerika Serikat

Mapi León

Barcelona / London City Lionesses

Spanyol

Lorena

Kansas City Current

Brasil

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

Prancis

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Jepang

Vivianne Miedema

Manchester City

Belanda

Ewa Pajor

Barcelona

Polandia

Clàudia Pina

Barcelona

Spanyol

Alexia Putellas

Barcelona / London City Lionesses

Spanyol

Wendie Renard

OL Lyonnes

Prancis

Alessia Russo

Arsenal

Inggris

Khadija Shaw

Manchester City

Jamaika

Momoko Tanikawa

Bayern Munich

Jepang

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

Skotlandia

Tessa Wullaert

Inter Milan / Como

Belgia

Nomine Trofi Kopa 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Kerim Alajbegović

RB Salzburg / Juventus

Bosnia dan Herzegovina

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Maroko

Pau Cubarsí

Barcelona

Spanyol

Yan Diomandé

RB Leipzig / Real Madrid

Pantai Gading

Lennart Karl

Bayern Munich

Jerman

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

Prancis

Lamine Yamal

Barcelona

Spanyol

Johan Manzambi

Freiburg / Aston Villa

Swiss

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Aljazair

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

Prancis

Nomine Trofi Kopa putri 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Veerle Buurman

Chelsea

Belanda

Vicky López

Barcelona

Spanyol

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

Swedia

Clara Serrajordi

Barcelona

Spanyol

Lily Yohannes

OL Lyonnes

Amerika Serikat

Nomine Trofi Yashin 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Yassine Bounou

Al-Hilal

Maroko

Thibaut Courtois

Real Madrid

Belgia

Joan García

Barcelona

Spanyol

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

Swiss

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Argentina

Édouard Mendy

Al-Ahli

Senegal

David Raya

Arsenal

Spanyol

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Rusia

Unai Simón

Athletic Bilbao

Spanyol

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Tanjung Verde

Nomine Trofi Yashin putri 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Jerman

Cata Coll

Barcelona

Spanyol

Hannah Hampton

Chelsea

Inggris

Lorena

Kansas City Current

Brasil

Ayaka Yamashita

Manchester City

Jepang

Nomine Trofi Johan Cruyff putra 2026

Pelatih

Tim

Kebangsaan

Mikel Arteta

Arsenal

Spanyol

Luis de la Fuente

Spanyol

Spanyol

Unai Emery

Aston Villa

Spanyol

Vincent Kompany

Bayern Munich

Belgia

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

Spanyol

Nomine Trofi Johan Cruyff putri 2026

Pelatih

Tim

Kebangsaan

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

Spanyol

Andrée Jeglertz

Manchester City

Swedia

Nils Nielsen

Jepang

Denmark

Pere Romeu

Barcelona

Spanyol

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

Swedia

Nomine Klub Terbaik Tahun Ini kategori putra 2026

Klub

Liga

Negara

Arsenal

Premier League

Inggris

Bayern Munich

Bundesliga

Jerman

Bodø/Glimt

Eliteserien

Norwegia

Flamengo

Brasileirão

Brasil

Paris Saint-Germain

Ligue 1

Prancis

Nomine Klub Terbaik Tahun Ini kategori putri 2026

Klub

Liga

Negara

Barcelona

Liga F

Spanyol

Bayern Munich

Frauen-Bundesliga

Jerman

Club América

Liga MX Femenil

Meksiko

Manchester City

Women's Super League

Inggris

OL Lyonnes

Première Ligue

Prancis

Siapa yang dijagokan bandar taruhan untuk memenangi Ballon d'Or?

Di kalangan bandar taruhan Inggris, penyerang Bayern Munich dan Inggris, Harry Kane, memimpin bursa taruhan untuk memenangi Ballon d'Or putra 2026. Hingga pukul 13.00 GMT pada Senin, 26 Oktober, ia menjadi favorit kuat dengan odds 1/3 di berbagai bandar taruhan, menurut situs perbandingan odds Oddschecker.

Setelah mencetak dua gol dalam El Clásico tadi malam, odds pemain Real Madrid dan Prancis, Kylian Mbappé, turun drastis dari 12/1 pada awal pekan lalu menjadi serendah 15/8 di banyak tempat pada hari penyelenggaraan upacara.

Sebaliknya, pemain Barcelona dan Spanyol yang menjuarai Piala Dunia FIFA, Lamine Yamal, kini memiliki odds terendah 4/1. Runner-up Ballon d'Or tahun lalu sekaligus pemenang Trofi Kopa dua kali berturut-turut itu sempat memiliki odds serendah 1/1 di beberapa tempat pada awal pekan lalu, tetapi kini disalip Mbappé dan menempati urutan ketiga dalam bursa taruhan.

Odds pemain Paris Saint-Germain dan Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, juga naik drastis. Odds terendahnya kini 66/1, setelah pekan lalu tersedia pada 16/1.

Pemenang Ballon d'Or delapan kali, Lionel Messi, dan peraih penghargaan tersebut pada 2024, Rodri , sama-sama memiliki odds 33/1, sementara pemenang Bola Emas tahun lalu, Ousmane Dembélé, memiliki odds 80/1.

Odds Ballon d'Or Féminin tidak tersedia seluas kategori putra. Namun, menurut situs pasar prediksi Amerika Serikat Polymarket, pemenang edisi 2021 dan 2022, Alexia Putellas, menjadi favorit kuat untuk meraih penghargaan 2026 dengan peluang 94,5 persen hingga pukul 13.00 GMT pada Senin, 26 Oktober. Pemain timnas Spanyol itu bergabung dengan pendatang baru Women's Super League, London City Lionesses, dari Barcelona pada musim panas ini.

Satu-satunya pemain lain yang dinilai memiliki peluang lebih dari satu persen untuk memenangi Ballon d'Or Féminin adalah pemain Barcelona dan Polandia, Ewa Pajor, dengan peluang 4,7 persen. Aitana Bonmatí, pemenang Ballon d'Or Féminin dalam tiga tahun terakhir, tidak masuk daftar pendek tahun ini.

Apakah Real Madrid memboikot upacara Ballon d'Or tahun ini?

Belum jelas apakah delegasi Real Madrid akan menghadiri upacara penghargaan Ballon d'Or 2026 di London Palladium.

Real Madrid menjadi sorotan karena pada dasarnya memboikot upacara tersebut dalam dua tahun terakhir. Klub itu memilih tidak mengirim rombongan ke upacara 2024 setelah mengetahui bahwa penyerang timnas Brasil mereka, Vinícius Júnior, tidak akan meraih penghargaan utama, yang jatuh kepada kapten Spanyol Rodri, saat itu pemain Manchester City dan kini pemain Barcelona.

Real Madrid juga memutuskan untuk tidak mengirim perwakilan ke gala Ballon d'Or tahun lalu di Paris. Sejumlah sumber media memandang keputusan itu sebagai protes terhadap sistem pemungutan suara yang digunakan penyelenggara, France Football.

Namun, klub asal Madrid itu tampaknya telah mengubah sikap terhadap penghargaan tersebut. Bulan lalu, klub mengunggah pesan di X (sebelumnya Twitter) yang menyebutkan bahwa empat pemain putranya, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, dan Vinícius Júnior, masuk nominasi Ballon d'Or putra.

BACA SELENGKAPNYA: Setahun setelah boikot: Real Madrid mengubah sikap terhadap Ballon d'Or


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