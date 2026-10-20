Ballon d'Or edisi ke-70, yang bisa dibilang merupakan penghargaan individu paling bergengsi bagi pesepakbola, akan diserahkan di London Palladium pada Senin, 26 Oktober. Untuk pertama kalinya, upacara penghargaan tahunan ini digelar di luar Paris sebagai penghormatan kepada pemenang pertamanya, Sir Stanley Matthews.

Penghargaan bola emas terkenal milik France Football, yang diluncurkan pada 1956 dan pertama kali diberikan kepada pesepakbola perempuan pada 2018, telah mengakui kehebatan banyak pemain terbaik dunia. Ousmane Dembélé berharap dapat mempertahankan gelar kategori putra, penghargaan yang dimenangi delapan kali oleh Lionel Messi dan lima kali oleh Cristiano Ronaldo antara 2008 dan 2023. Ballon d'Or Féminin tahun ini akan memiliki pemenang berbeda setelah Aitana Bonmatí meraih penghargaan tersebut dalam tiga tahun terakhir secara beruntun.

Namun, bagaimana cara menyaksikan upacara ini secara langsung dan gratis? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton upacara penghargaan Ballon d'Or 2026.

Kapan upacara Ballon d'Or 2026 digelar? Tanggal, waktu mulai & siaran langsung

Tanggal Senin, 26 Oktober 2026 Waktu 20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT Tempat London Palladium, London, Inggris Siaran langsung DAZN (di sebagian besar wilayah, lihat pengecualian di bawah)

Di sebagian besar negara di dunia, layanan streaming DAZN akan menyiarkan upacara penghargaan Ballon d'Or 2026 secara langsung dan eksklusif tanpa biaya. Untuk menontonnya, Anda hanya perlu mendaftar sebagai anggota DAZN gratis, cukup dengan memberikan alamat email, atau masuk ke akun yang sudah Anda miliki, baik Anda memiliki langganan aktif maupun tidak.

Namun, di sejumlah negara dan wilayah tertentu, upacara Ballon d'Or ditayangkan oleh platform lokal lainnya. GOAL merinci tempat Anda dapat menyaksikan upacara ini di negara-negara tersebut. Jika negara Anda tidak tercantum dalam tabel di bawah, Anda seharusnya dapat menontonnya melalui DAZN.

Upacara tahun ini akan dipandu oleh Kate Scott dan Thierry Henry. Henry, mantan penyerang Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona, dan Prancis yang menjadi runner-up Ballon d'Or 2003, turut memandu siaran langsung Liga Champions UEFA bersama Scott di CBS Sports di Amerika Serikat.

BACA JUGA: Ballon d'Or umumkan lokasi ikonis dan duet pembawa acara bertabur bintang untuk upacara bersejarah edisi ke-70

Siapa saja nomine Ballon d'Or 2026?

GOAL menyajikan daftar lengkap nomine untuk setiap penghargaan yang akan diserahkan dalam upacara Ballon d'Or di bawah ini:

Nomine Ballon d'Or putra 2026

Pemain Klub Tim nasional Jude Bellingham Real Madrid Inggris Pau Cubarsí Barcelona Spanyol Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid Spanyol Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Prancis Luis Díaz Bayern Munich Kolombia Bruno Fernandes Manchester United Portugal Gabriel Magalhães Arsenal Brasil Erling Haaland Manchester City Norwegia Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Maroko Harry Kane Bayern Munich Inggris Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Georgia Lamine Yamal Barcelona Spanyol Sadio Mané Al-Nassr Senegal Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil Lautaro Martínez Inter Milan Argentina Kylian Mbappé Real Madrid Prancis Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal Lionel Messi Inter Miami Argentina João Neves Paris Saint-Germain Portugal Michael Olise Bayern Munich Prancis Willian Pacho Paris Saint-Germain Ekuador Julián Quiñones Al-Qadsiah Meksiko Declan Rice Arsenal Inggris Rodri Manchester City / Barcelona Spanyol Fabián Ruiz Paris Saint-Germain Spanyol William Saliba Arsenal Prancis Ferran Torres Barcelona / Paris Saint-Germain Spanyol Dayot Upamecano Bayern Munich Prancis Vinícius Júnior Real Madrid Brasil Vitinha Paris Saint-Germain Portugal

Nomine Ballon d'Or Féminin 2026

Pemain Klub Tim nasional Selma Bacha OL Lyonnes Prancis Barbra Banda Orlando Pride Zambia Esmee Brugts Barcelona Belanda Klara Bühl Bayern Munich Jerman Mariona Caldentey Arsenal Spanyol Scarlett Camberos Club América Meksiko Kerstin Casparij Manchester City Belanda Temwa Chawinga Kansas City Current Malawi Cata Coll Barcelona Spanyol Melchie Dumornay OL Lyonnes Haiti Caroline Graham Hansen Barcelona Norwegia Alex Greenwood Manchester City Inggris Patri Guijarro Barcelona Spanyol Pernille Harder Bayern Munich Denmark Yui Hasegawa Manchester City Jepang Rose Lavelle Gotham FC Amerika Serikat Mapi León Barcelona / London City Lionesses Spanyol Lorena Kansas City Current Brasil Melvine Malard Manchester United / Chelsea Prancis Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Jepang Vivianne Miedema Manchester City Belanda Ewa Pajor Barcelona Polandia Clàudia Pina Barcelona Spanyol Alexia Putellas Barcelona / London City Lionesses Spanyol Wendie Renard OL Lyonnes Prancis Alessia Russo Arsenal Inggris Khadija Shaw Manchester City Jamaika Momoko Tanikawa Bayern Munich Jepang Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes Skotlandia Tessa Wullaert Inter Milan / Como Belgia

Nomine Trofi Kopa 2026

Pemain Klub Tim nasional Kerim Alajbegović RB Salzburg / Juventus Bosnia dan Herzegovina Ayyoub Bouaddi Lille / Manchester City Maroko Pau Cubarsí Barcelona Spanyol Yan Diomandé RB Leipzig / Real Madrid Pantai Gading Lennart Karl Bayern Munich Jerman Éli Junior Kroupi Bournemouth Prancis Lamine Yamal Barcelona Spanyol Johan Manzambi Freiburg / Aston Villa Swiss Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Aljazair Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain Prancis

Nomine Trofi Kopa putri 2026

Pemain Klub Tim nasional Veerle Buurman Chelsea Belanda Vicky López Barcelona Spanyol Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid Swedia Clara Serrajordi Barcelona Spanyol Lily Yohannes OL Lyonnes Amerika Serikat

Nomine Trofi Yashin 2026

Pemain Klub Tim nasional Yassine Bounou Al-Hilal Maroko Thibaut Courtois Real Madrid Belgia Joan García Barcelona Spanyol Gregor Kobel Borussia Dortmund Swiss Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Argentina Édouard Mendy Al-Ahli Senegal David Raya Arsenal Spanyol Matvey Safonov Paris Saint-Germain Rusia Unai Simón Athletic Bilbao Spanyol Vozinha Chaves / Colo-Colo Tanjung Verde

Nomine Trofi Yashin putri 2026

Pemain Klub Tim nasional Ann-Katrin Berger Gotham FC Jerman Cata Coll Barcelona Spanyol Hannah Hampton Chelsea Inggris Lorena Kansas City Current Brasil Ayaka Yamashita Manchester City Jepang

Nomine Trofi Johan Cruyff putra 2026

Pelatih Tim Kewarganegaraan Mikel Arteta Arsenal Spanyol Luis de la Fuente Spanyol Spanyol Unai Emery Aston Villa Spanyol Vincent Kompany Bayern Munich Belgia Luis Enrique Paris Saint-Germain Spanyol

Nomine Trofi Johan Cruyff putri 2026

Pelatih Tim Kewarganegaraan Jonatan Giráldez OL Lyonnes Spanyol Andrée Jeglertz Manchester City Swedia Nils Nielsen Jepang Denmark Pere Romeu Barcelona Spanyol Elena Sadiku Celtic / BK Häcken Swedia

Nomine Klub Terbaik putra 2026

Klub Liga Negara Arsenal Liga Primer Inggris Bayern Munich Bundesliga Jerman Bodø/Glimt Eliteserien Norwegia Flamengo Brasileirão Brasil Paris Saint-Germain Ligue 1 Prancis

Nomine Klub Terbaik putri 2026

Klub Liga Negara Barcelona Liga F Spanyol Bayern Munich Frauen-Bundesliga Jerman Club América Liga MX Femenil Meksiko Manchester City Women's Super League Inggris OL Lyonnes Première Ligue Prancis

Siapa yang dijagokan bandar taruhan untuk memenangi Ballon d'Or?

Di kalangan bandar taruhan Inggris, penyerang Bayern Munich dan Inggris, Harry Kane, menjadi unggulan untuk memenangi Ballon d'Or putra 2026. Per Selasa, 20 Oktober, odds terendahnya di berbagai bandar taruhan adalah 1/2, menurut situs perbandingan odds taruhan Oddschecker.

Berikutnya adalah pemain Barcelona dan Spanyol yang menjuarai Piala Dunia FIFA, Lamine Yamal. Runner-up Ballon d'Or tahun lalu sekaligus pemenang Trofi Kopa dua kali berturut-turut itu memiliki odds serendah 1/1 di beberapa tempat.

Di luar dua pemain favorit bandar taruhan tersebut, Kylian Mbappé dari Real Madrid dan Prancis umumnya memiliki odds 12/1, sementara Khvicha Kvaratskhelia dari Paris Saint-Germain dan Georgia memiliki odds 16/1.

Tiga mantan pemenang Ballon d'Or yang masuk daftar nomine putra juga termasuk di antara pemain dengan odds lebih rendah. Pemenang delapan kali Lionel Messi memiliki odds 16/1, peraih Bola Emas tahun lalu Ousmane Dembélé memiliki odds 22/1, sementara odds terendah pemenang 2024 Rodri adalah 25/1.

Odds Ballon d'Or Féminin tidak tersedia seluas odds penghargaan putra. Namun, menurut situs pasar prediksi Amerika Serikat Polymarket, pemenang 2021 dan 2022 Alexia Putellas, pemain tim nasional Spanyol yang bergabung dengan pendatang baru Women's Super League London City Lionesses pada musim panas ini, menjadi favorit kuat dengan peluang 94% untuk memenangi penghargaan tersebut per Selasa, 20 Oktober.

Satu-satunya pemain lain yang dinilai memiliki peluang lebih dari 1% untuk memenangi Ballon d'Or Féminin adalah pemain Barcelona dan Polandia, Ewa Pajor. Aitana Bonmatí, pemenang Ballon d'Or Féminin dalam tiga tahun terakhir secara beruntun, tidak masuk daftar nomine tahun ini.

Apakah Real Madrid memboikot upacara Ballon d'Or tahun ini?

Belum jelas apakah delegasi Real Madrid akan hadir di London Palladium untuk upacara penghargaan Ballon d'Or 2026.

Real Madrid menjadi sorotan karena pada dasarnya memboikot upacara tersebut dalam dua tahun terakhir. Klub itu memilih tidak mengirim rombongan ke upacara 2024 setelah mengetahui penyerangnya yang membela tim nasional Brasil, Vinícius Júnior, akan gagal meraih penghargaan utama yang jatuh kepada kapten Spanyol, Rodri, yang saat itu membela Manchester City dan kini bermain untuk Barcelona.

Real Madrid juga memutuskan tidak mengirim perwakilan ke Paris untuk gala Ballon d'Or tahun lalu. Sejumlah sumber media memandang langkah itu sebagai protes terhadap sistem pemungutan suara yang digunakan penyelenggara, France Football.

Namun, tampaknya klub asal Madrid tersebut mungkin telah mengubah sikapnya terhadap penghargaan itu. Bulan lalu, klub tersebut mengunggah pesan di X (sebelumnya Twitter) yang mengakui bahwa empat pemain putranya, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, dan Vinícius Júnior, masuk nominasi Ballon d'Or putra.

BACA JUGA: Setahun setelah boikot: Real Madrid mengubah sikap terhadap Ballon d'Or





Tautan terkait