Ballon d'Or edisi ke-70, Ballon d'Or, yang bisa dibilang merupakan penghargaan individu paling bergengsi bagi pesepakbola, akan diserahkan di London Palladium pada Senin, 26 Oktober 2026. Ini akan menjadi kali pertama upacara penghargaan tahunan tersebut digelar di luar Paris, sebagai penghormatan kepada pemenang perdananya, Sir Stanley Matthews.
France Football meluncurkan penghargaan bola emas ternamanya pada 1956 dan pertama kali memberikannya kepada pemain perempuan pada 2018. Penghargaan itu telah diberikan kepada banyak pemain terbaik dunia. Ousmane Dembélé berharap dapat mempertahankan gelar kategori putra, yang dimenangi delapan kali oleh Lionel Messi dan lima kali oleh Cristiano Ronaldo antara 2008 dan 2023. Ballon d'Or Féminin tahun ini akan memiliki pemenang baru setelah Aitana Bonmatí meraih penghargaan tersebut dalam tiga tahun terakhir berturut-turut.
Namun, bagaimana Anda bisa menyaksikan upacaranya secara langsung dan gratis? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton upacara penghargaan Ballon d'Or 2026.
Kapan upacara Ballon d'Or 2026 digelar? Tanggal, waktu mulai & siaran langsung
Tanggal
Senin, 26 Oktober 2026
Waktu
20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT
Tempat
London Palladium, London, Inggris
Siaran langsung
DAZN (di sebagian besar wilayah, lihat pengecualian di bawah)
Di sebagian besar negara di dunia, layanan streaming DAZN akan menayangkan upacara penghargaan Ballon d'Or 2026 secara langsung dan eksklusif tanpa biaya. Untuk menontonnya, Anda hanya perlu mendaftar keanggotaan DAZN gratis dengan memberikan alamat email, atau masuk ke akun yang sudah Anda miliki, baik Anda memiliki langganan aktif maupun tidak.
Namun, di sejumlah negara dan wilayah tertentu, upacara Ballon d'Or akan ditayangkan oleh platform lokal lainnya. GOAL merinci tempat Anda dapat menyaksikan upacara tersebut di negara-negara ini. Jika negara Anda tidak tercantum dalam tabel di bawah, Anda seharusnya dapat menontonnya melalui DAZN.
Negara
Penayang
Situs utama
Armenia
FAST Media
Azerbaijan, Belarus, Asia Tengah, Kazakhstan, Kirgizstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Quest Media
Quest Media
Bulgaria
bTV
Ceko
TV Nova
Prancis dan Monako
L'Équipe TV (siaran gratis)
Georgia
Setanta Sports dan Silknet
Hungaria
RTL Hungary
Norwegia
TV2
Rumania
Clever Media
Slovakia
TV Nova
Spanyol
Movistar+
Turki
Turk Telekom
Turk Telekom
Upacara tahun ini akan dipandu oleh Kate Scott dan Thierry Henry. Mantan penyerang Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona, dan Prancis itu menjadi runner-up Ballon d'Or pada 2003. Henry juga memandu liputan langsung Liga Champions UEFA bersama Scott di CBS Sports, Amerika Serikat.
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Siapa saja nomine Ballon d'Or 2026?
GOAL menyajikan daftar lengkap nomine untuk setiap penghargaan yang akan diberikan dalam upacara Ballon d'Or di bawah ini:
Nomine Ballon d'Or putra 2026
Pemain
Klub
Tim nasional
Jude Bellingham
Real Madrid
Inggris
Pau Cubarsí
Barcelona
Spanyol
Marc Cucurella
Chelsea / Real Madrid
Spanyol
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Prancis
Luis Díaz
Bayern Munich
Kolombia
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
Gabriel Magalhães
Arsenal
Brasil
Erling Haaland
Manchester City
Norwegia
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Maroko
Harry Kane
Bayern Munich
Inggris
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Georgia
Lamine Yamal
Barcelona
Spanyol
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
Lautaro Martínez
Inter Milan
Argentina
Kylian Mbappé
Real Madrid
Prancis
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
Lionel Messi
Inter Miami
Argentina
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
Michael Olise
Bayern Munich
Prancis
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ekuador
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Meksiko
Declan Rice
Arsenal
Inggris
Rodri
Manchester City / Barcelona
Spanyol
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Spanyol
William Saliba
Arsenal
Prancis
Ferran Torres
Barcelona / Paris Saint-Germain
Spanyol
Dayot Upamecano
Bayern Munich
Prancis
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasil
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
Nomine Ballon d'Or Féminin 2026
Pemain
Klub
Tim nasional
Selma Bacha
OL Lyonnes
Prancis
Barbra Banda
Orlando Pride
Zambia
Esmee Brugts
Barcelona
Belanda
Klara Bühl
Bayern Munich
Jerman
Mariona Caldentey
Arsenal
Spanyol
Scarlett Camberos
Club América
Meksiko
Kerstin Casparij
Manchester City
Belanda
Temwa Chawinga
Kansas City Current
Malawi
Cata Coll
Barcelona
Spanyol
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
Haiti
Caroline Graham Hansen
Barcelona
Norwegia
Alex Greenwood
Manchester City
Inggris
Patri Guijarro
Barcelona
Spanyol
Pernille Harder
Bayern Munich
Denmark
Yui Hasegawa
Manchester City
Jepang
Rose Lavelle
Gotham FC
Amerika Serikat
Mapi León
Barcelona / London City Lionesses
Spanyol
Lorena
Kansas City Current
Brasil
Melvine Malard
Manchester United / Chelsea
Prancis
Manaka Matsukubo
North Carolina Courage / Chelsea
Jepang
Vivianne Miedema
Manchester City
Belanda
Ewa Pajor
Barcelona
Polandia
Clàudia Pina
Barcelona
Spanyol
Alexia Putellas
Barcelona / London City Lionesses
Spanyol
Wendie Renard
OL Lyonnes
Prancis
Alessia Russo
Arsenal
Inggris
Khadija Shaw
Manchester City
Jamaika
Momoko Tanikawa
Bayern Munich
Jepang
Caroline Weir
Real Madrid / OL Lyonnes
Skotlandia
Tessa Wullaert
Inter Milan / Como
Belgia
Nomine Trofi Kopa 2026
Pemain
Klub
Tim nasional
Kerim Alajbegović
RB Salzburg / Juventus
Bosnia dan Herzegovina
Ayyoub Bouaddi
Lille / Manchester City
Maroko
Pau Cubarsí
Barcelona
Spanyol
Yan Diomandé
RB Leipzig / Real Madrid
Pantai Gading
Lennart Karl
Bayern Munich
Jerman
Éli Junior Kroupi
Bournemouth
Prancis
Lamine Yamal
Barcelona
Spanyol
Johan Manzambi
Freiburg / Aston Villa
Swiss
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
Aljazair
Warren Zaïre-Emery
Paris Saint-Germain
Prancis
Nomine Trofi Kopa putri 2026
Pemain
Klub
Tim nasional
Veerle Buurman
Chelsea
Belanda
Vicky López
Barcelona
Spanyol
Felicia Schröder
BK Häcken / Real Madrid
Swedia
Clara Serrajordi
Barcelona
Spanyol
Lily Yohannes
OL Lyonnes
Amerika Serikat
Nomine Trofi Yashin 2026
Pemain
Klub
Tim nasional
Yassine Bounou
Al-Hilal
Maroko
Thibaut Courtois
Real Madrid
Belgia
Joan García
Barcelona
Spanyol
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
Swiss
Emiliano Martínez
Aston Villa / Chelsea
Argentina
Édouard Mendy
Al-Ahli
Senegal
David Raya
Arsenal
Spanyol
Matvey Safonov
Paris Saint-Germain
Rusia
Unai Simón
Athletic Bilbao
Spanyol
Vozinha
Chaves / Colo-Colo
Tanjung Verde
Nomine Trofi Yashin putri 2026
Pemain
Klub
Tim nasional
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
Jerman
Cata Coll
Barcelona
Spanyol
Hannah Hampton
Chelsea
Inggris
Lorena
Kansas City Current
Brasil
Ayaka Yamashita
Manchester City
Jepang
Nomine Trofi Johan Cruyff kategori putra 2026
Pelatih
Tim
Kewarganegaraan
Mikel Arteta
Arsenal
Spanyol
Luis de la Fuente
Spanyol
Spanyol
Unai Emery
Aston Villa
Spanyol
Vincent Kompany
Bayern Munich
Belgia
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Spanyol
Nomine Trofi Johan Cruyff kategori putri 2026
Pelatih
Tim
Kewarganegaraan
Jonatan Giráldez
OL Lyonnes
Spanyol
Andrée Jeglertz
Manchester City
Swedia
Nils Nielsen
Jepang
Denmark
Pere Romeu
Barcelona
Spanyol
Elena Sadiku
Celtic / BK Häcken
Swedia
Nomine Klub Terbaik Tahun Ini kategori putra 2026
Klub
Liga
Negara
Arsenal
Premier League
Inggris
Bayern Munich
Bundesliga
Jerman
Bodø/Glimt
Eliteserien
Norwegia
Flamengo
Brasileirão
Brasil
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Prancis
Nomine Klub Terbaik Tahun Ini kategori putri 2026
Klub
Liga
Negara
Barcelona
Liga F
Spanyol
Bayern Munich
Frauen-Bundesliga
Jerman
Club América
Liga MX Femenil
Meksiko
Manchester City
Women's Super League
Inggris
OL Lyonnes
Première Ligue
Prancis
Siapa yang dijagokan bandar taruhan untuk memenangi Ballon d'Or?
Di kalangan bandar taruhan Inggris, penyerang Bayern Munich dan Inggris, Harry Kane, memimpin bursa taruhan untuk memenangi Ballon d'Or putra 2026. Hingga pukul 13.00 GMT pada Senin, 26 Oktober, ia menjadi favorit dengan peluang taruhan 1/3 di berbagai bandar, menurut situs perbandingan peluang taruhan Oddschecker.
Setelah mencetak dua gol dalam El Clásico semalam, peluang taruhan pemain Real Madrid dan Prancis, Kylian Mbappé, turun drastis dari 12/1 pada awal pekan lalu menjadi serendah 15/8 di banyak tempat pada hari upacara.
Sebaliknya, juara Piala Dunia FIFA bersama Spanyol yang bermain untuk Barcelona, Lamine Yamal, menjadi runner-up Ballon d'Or tahun lalu dan memenangi Trofi Kopa dua kali berturut-turut. Peluang taruhannya, yang sempat serendah 1/1 di beberapa tempat pada awal pekan lalu, kini naik menjadi paling rendah 4/1. Ia disalip Mbappé dan sekarang berada di posisi ketiga dalam bursa taruhan.
Peluang taruhan pemain Paris Saint-Germain dan Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, juga naik drastis. Setelah tersedia pada 16/1 pekan lalu, kini peluang terendahnya adalah 66/1.
Pemenang Ballon d'Or delapan kali, Lionel Messi, dan penerima penghargaan edisi 2024, Rodri , sama-sama memiliki peluang taruhan 33/1, sementara pemenang Ballon d'Or tahun lalu, Ousmane Dembélé, berada pada 80/1.
Peluang taruhan untuk Ballon d'Or Féminin tidak tersedia seluas kategori putra. Namun, menurut situs pasar prediksi Amerika Serikat Polymarket, pemenang edisi 2021 dan 2022, Alexia Putellas, menjadi favorit kuat dengan peluang kemenangan 94,5% untuk penghargaan 2026 hingga pukul 13.00 GMT pada Senin, 26 Oktober. Pemain tim nasional Spanyol itu bergabung dengan pendatang baru Women's Super League, London City Lionesses, dari Barcelona pada musim panas ini.
Satu-satunya pemain lain yang dinilai memiliki peluang lebih dari 1% untuk memenangi Ballon d'Or Féminin adalah pemain Barcelona dan Polandia, Ewa Pajor, dengan kemungkinan 4,7%. Aitana Bonmatí, pemenang Ballon d'Or Féminin dalam tiga tahun terakhir berturut-turut, tidak masuk daftar nomine tahun ini.
Apakah Real Madrid memboikot upacara Ballon d'Or tahun ini?
Belum jelas apakah delegasi Real Madrid akan hadir di London Palladium untuk upacara penghargaan Ballon d'Or 2026.
Real Madrid menjadi sorotan karena pada dasarnya memboikot upacara tersebut dalam dua tahun terakhir. Klub itu memilih tidak mengirim rombongan ke upacara 2024 setelah mengetahui bahwa penyerang asal Brasil mereka, Vinícius Júnior, tidak akan meraih penghargaan utama, yang justru dimenangi kapten Spanyol Rodri. Saat itu Rodri bermain untuk Manchester City dan kini membela Barcelona.
Real Madrid juga memutuskan untuk tidak mengirim perwakilan ke gala Ballon d'Or tahun lalu di Paris. Sejumlah sumber media memandang langkah tersebut sebagai protes terhadap sistem pemungutan suara yang digunakan penyelenggara, France Football.
Namun, klub Madrid itu tampaknya telah mengubah sikap terhadap penghargaan tersebut. Bulan lalu, klub mengunggah pesan di X (sebelumnya Twitter) yang menyebut bahwa empat pemain putranya, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, dan Vinícius Júnior, masuk nominasi Ballon d'Or putra.
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