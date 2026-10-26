Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ballon d'Or trophygetty
Stream the 2026 Ballon d'Or for FREE on DAZN
Diterjemahkan oleh

Ballon d'Or 2026: Cara menonton dan menyaksikan siaran langsung GRATIS, layanan streaming daring, saluran TV, tanggal, dan waktu mulai

GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan seremoni Ballon d'Or 2026 secara langsung dan gratis.

Ballon d'Or edisi ke-70, Ballon d'Or, yang bisa dibilang merupakan penghargaan individu paling bergengsi bagi pesepakbola, akan diserahkan di London Palladium pada Senin, 26 Oktober 2026. Ini akan menjadi kali pertama upacara penghargaan tahunan tersebut digelar di luar Paris, sebagai penghormatan kepada pemenang perdananya, Sir Stanley Matthews.

France Football meluncurkan penghargaan bola emas ternamanya pada 1956 dan pertama kali memberikannya kepada pemain perempuan pada 2018. Penghargaan itu telah diberikan kepada banyak pemain terbaik dunia. Ousmane Dembélé berharap dapat mempertahankan gelar kategori putra, yang dimenangi delapan kali oleh Lionel Messi dan lima kali oleh Cristiano Ronaldo antara 2008 dan 2023. Ballon d'Or Féminin tahun ini akan memiliki pemenang baru setelah Aitana Bonmatí meraih penghargaan tersebut dalam tiga tahun terakhir berturut-turut.

Namun, bagaimana Anda bisa menyaksikan upacaranya secara langsung dan gratis? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton upacara penghargaan Ballon d'Or 2026.

Kapan upacara Ballon d'Or 2026 digelar? Tanggal, waktu mulai & siaran langsung

Tanggal

Senin, 26 Oktober 2026

Waktu

20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT 

Tempat

London Palladium, London, Inggris

Siaran langsung

DAZN (di sebagian besar wilayah, lihat pengecualian di bawah)

Di sebagian besar negara di dunia, layanan streaming DAZN akan menayangkan upacara penghargaan Ballon d'Or 2026 secara langsung dan eksklusif tanpa biaya. Untuk menontonnya, Anda hanya perlu mendaftar keanggotaan DAZN gratis dengan memberikan alamat email, atau masuk ke akun yang sudah Anda miliki, baik Anda memiliki langganan aktif maupun tidak.

Namun, di sejumlah negara dan wilayah tertentu, upacara Ballon d'Or akan ditayangkan oleh platform lokal lainnya. GOAL merinci tempat Anda dapat menyaksikan upacara tersebut di negara-negara ini. Jika negara Anda tidak tercantum dalam tabel di bawah, Anda seharusnya dapat menontonnya melalui DAZN.

Negara

Penayang

Situs utama

Armenia

FAST Media

FAST Media

Azerbaijan, Belarus, Asia Tengah, Kazakhstan, Kirgizstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Quest Media

Quest Media

Bulgaria

bTV

bTV

Ceko

TV Nova

TV Nova

Prancis dan Monako

L'Équipe TV (siaran gratis)

L'Équipe TV

Georgia

Setanta Sports dan Silknet

Setanta Sports / Silknet

Hungaria

RTL Hungary

RTL Hungary

Norwegia

TV2

TV2

Rumania

Clever Media

Clever Media

Slovakia

TV Nova

TV Nova

Spanyol

Movistar+

Movistar+

Turki

Turk Telekom

Turk Telekom

Upacara tahun ini akan dipandu oleh Kate Scott dan Thierry Henry. Mantan penyerang Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona, dan Prancis itu menjadi runner-up Ballon d'Or pada 2003. Henry juga memandu liputan langsung Liga Champions UEFA bersama Scott di CBS Sports, Amerika Serikat.

BACA JUGA: Ballon d'Or umumkan lokasi ikonis dan duo pembawa acara ternama untuk upacara bersejarah edisi ke-70

Siapa saja nomine Ballon d'Or 2026?

GOAL menyajikan daftar lengkap nomine untuk setiap penghargaan yang akan diberikan dalam upacara Ballon d'Or di bawah ini:

Nomine Ballon d'Or putra 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Jude Bellingham

Real Madrid

Inggris

Pau Cubarsí

Barcelona

Spanyol

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

Spanyol

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

Prancis

Luis Díaz

Bayern Munich

Kolombia

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brasil

Erling Haaland

Manchester City

Norwegia

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Maroko

Harry Kane

Bayern Munich

Inggris

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Georgia

Lamine Yamal

Barcelona

Spanyol

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

Lautaro Martínez

Inter Milan

Argentina

Kylian Mbappé

Real Madrid

Prancis

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

Lionel Messi

Inter Miami

Argentina

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

Michael Olise

Bayern Munich

Prancis

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ekuador

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Meksiko

Declan Rice

Arsenal

Inggris

Rodri

Manchester City / Barcelona

Spanyol

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

Spanyol

William Saliba

Arsenal

Prancis

Ferran Torres

Barcelona / Paris Saint-Germain

Spanyol

Dayot Upamecano

Bayern Munich

Prancis

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasil

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

Nomine Ballon d'Or Féminin 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Selma Bacha

OL Lyonnes

Prancis

Barbra Banda

Orlando Pride

Zambia

Esmee Brugts

Barcelona

Belanda

Klara Bühl

Bayern Munich

Jerman

Mariona Caldentey

Arsenal

Spanyol

Scarlett Camberos

Club América

Meksiko

Kerstin Casparij

Manchester City

Belanda

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malawi

Cata Coll

Barcelona

Spanyol

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haiti

Caroline Graham Hansen

Barcelona

Norwegia

Alex Greenwood

Manchester City

Inggris

Patri Guijarro

Barcelona

Spanyol

Pernille Harder

Bayern Munich

Denmark

Yui Hasegawa

Manchester City

Jepang

Rose Lavelle

Gotham FC

Amerika Serikat

Mapi León

Barcelona / London City Lionesses

Spanyol

Lorena

Kansas City Current

Brasil

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

Prancis

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Jepang

Vivianne Miedema

Manchester City

Belanda

Ewa Pajor

Barcelona

Polandia

Clàudia Pina

Barcelona

Spanyol

Alexia Putellas

Barcelona / London City Lionesses

Spanyol

Wendie Renard

OL Lyonnes

Prancis

Alessia Russo

Arsenal

Inggris

Khadija Shaw

Manchester City

Jamaika

Momoko Tanikawa

Bayern Munich

Jepang

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

Skotlandia

Tessa Wullaert

Inter Milan / Como

Belgia

Nomine Trofi Kopa 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Kerim Alajbegović

RB Salzburg / Juventus

Bosnia dan Herzegovina

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Maroko

Pau Cubarsí

Barcelona

Spanyol

Yan Diomandé

RB Leipzig / Real Madrid

Pantai Gading

Lennart Karl

Bayern Munich

Jerman

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

Prancis

Lamine Yamal

Barcelona

Spanyol

Johan Manzambi

Freiburg / Aston Villa

Swiss

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Aljazair

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

Prancis

Nomine Trofi Kopa putri 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Veerle Buurman

Chelsea

Belanda

Vicky López

Barcelona

Spanyol

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

Swedia

Clara Serrajordi

Barcelona

Spanyol

Lily Yohannes

OL Lyonnes

Amerika Serikat

Nomine Trofi Yashin 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Yassine Bounou

Al-Hilal

Maroko

Thibaut Courtois

Real Madrid

Belgia

Joan García

Barcelona

Spanyol

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

Swiss

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Argentina

Édouard Mendy

Al-Ahli

Senegal

David Raya

Arsenal

Spanyol

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Rusia

Unai Simón

Athletic Bilbao

Spanyol

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Tanjung Verde

Nomine Trofi Yashin putri 2026

Pemain

Klub

Tim nasional

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Jerman

Cata Coll

Barcelona

Spanyol

Hannah Hampton

Chelsea

Inggris

Lorena

Kansas City Current

Brasil

Ayaka Yamashita

Manchester City

Jepang

Nomine Trofi Johan Cruyff kategori putra 2026

Pelatih

Tim

Kewarganegaraan

Mikel Arteta

Arsenal

Spanyol

Luis de la Fuente

Spanyol

Spanyol

Unai Emery

Aston Villa

Spanyol

Vincent Kompany

Bayern Munich

Belgia

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

Spanyol

Nomine Trofi Johan Cruyff kategori putri 2026

Pelatih

Tim

Kewarganegaraan

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

Spanyol

Andrée Jeglertz

Manchester City

Swedia

Nils Nielsen

Jepang

Denmark

Pere Romeu

Barcelona

Spanyol

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

Swedia

Nomine Klub Terbaik Tahun Ini kategori putra 2026

Klub

Liga

Negara

Arsenal

Premier League

Inggris

Bayern Munich

Bundesliga

Jerman

Bodø/Glimt

Eliteserien

Norwegia

Flamengo

Brasileirão

Brasil

Paris Saint-Germain

Ligue 1

Prancis

Nomine Klub Terbaik Tahun Ini kategori putri 2026

Klub

Liga

Negara

Barcelona

Liga F

Spanyol

Bayern Munich

Frauen-Bundesliga

Jerman

Club América

Liga MX Femenil

Meksiko

Manchester City

Women's Super League

Inggris

OL Lyonnes

Première Ligue

Prancis

Siapa yang dijagokan bandar taruhan untuk memenangi Ballon d'Or?

Di kalangan bandar taruhan Inggris, penyerang Bayern Munich dan Inggris, Harry Kane, memimpin bursa taruhan untuk memenangi Ballon d'Or putra 2026. Hingga pukul 13.00 GMT pada Senin, 26 Oktober, ia menjadi favorit dengan peluang taruhan 1/3 di berbagai bandar, menurut situs perbandingan peluang taruhan Oddschecker.

Setelah mencetak dua gol dalam El Clásico semalam, peluang taruhan pemain Real Madrid dan Prancis, Kylian Mbappé, turun drastis dari 12/1 pada awal pekan lalu menjadi serendah 15/8 di banyak tempat pada hari upacara.

Sebaliknya, juara Piala Dunia FIFA bersama Spanyol yang bermain untuk Barcelona, Lamine Yamal, menjadi runner-up Ballon d'Or tahun lalu dan memenangi Trofi Kopa dua kali berturut-turut. Peluang taruhannya, yang sempat serendah 1/1 di beberapa tempat pada awal pekan lalu, kini naik menjadi paling rendah 4/1. Ia disalip Mbappé dan sekarang berada di posisi ketiga dalam bursa taruhan.

Peluang taruhan pemain Paris Saint-Germain dan Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, juga naik drastis. Setelah tersedia pada 16/1 pekan lalu, kini peluang terendahnya adalah 66/1.

Pemenang Ballon d'Or delapan kali, Lionel Messi, dan penerima penghargaan edisi 2024, Rodri , sama-sama memiliki peluang taruhan 33/1, sementara pemenang Ballon d'Or tahun lalu, Ousmane Dembélé, berada pada 80/1.

Peluang taruhan untuk Ballon d'Or Féminin tidak tersedia seluas kategori putra. Namun, menurut situs pasar prediksi Amerika Serikat Polymarket, pemenang edisi 2021 dan 2022, Alexia Putellas, menjadi favorit kuat dengan peluang kemenangan 94,5% untuk penghargaan 2026 hingga pukul 13.00 GMT pada Senin, 26 Oktober. Pemain tim nasional Spanyol itu bergabung dengan pendatang baru Women's Super League, London City Lionesses, dari Barcelona pada musim panas ini.

Satu-satunya pemain lain yang dinilai memiliki peluang lebih dari 1% untuk memenangi Ballon d'Or Féminin adalah pemain Barcelona dan Polandia, Ewa Pajor, dengan kemungkinan 4,7%. Aitana Bonmatí, pemenang Ballon d'Or Féminin dalam tiga tahun terakhir berturut-turut, tidak masuk daftar nomine tahun ini.

Apakah Real Madrid memboikot upacara Ballon d'Or tahun ini?

Belum jelas apakah delegasi Real Madrid akan hadir di London Palladium untuk upacara penghargaan Ballon d'Or 2026.

Real Madrid menjadi sorotan karena pada dasarnya memboikot upacara tersebut dalam dua tahun terakhir. Klub itu memilih tidak mengirim rombongan ke upacara 2024 setelah mengetahui bahwa penyerang asal Brasil mereka, Vinícius Júnior, tidak akan meraih penghargaan utama, yang justru dimenangi kapten Spanyol Rodri. Saat itu Rodri bermain untuk Manchester City dan kini membela Barcelona.

Real Madrid juga memutuskan untuk tidak mengirim perwakilan ke gala Ballon d'Or tahun lalu di Paris. Sejumlah sumber media memandang langkah tersebut sebagai protes terhadap sistem pemungutan suara yang digunakan penyelenggara, France Football.

Namun, klub Madrid itu tampaknya telah mengubah sikap terhadap penghargaan tersebut. Bulan lalu, klub mengunggah pesan di X (sebelumnya Twitter) yang menyebut bahwa empat pemain putranya, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, dan Vinícius Júnior, masuk nominasi Ballon d'Or putra.

BACA JUGA: Setahun setelah boikot, Real Madrid ubah sikap terhadap Ballon d'Or


Tautan terkait

  • Peringkat kandidat terkuat Ballon d'Or 2026
  • Peringkat kandidat terkuat Ballon d'Or Féminin 2026
  • Terbuat dari apa trofi Ballon d'Or & berapa nilainya?

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google