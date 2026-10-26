Ballon d'Or edisi ke-70, Ballon d'Or, yang bisa dibilang merupakan penghargaan individu paling bergengsi bagi pesepakbola, akan diserahkan di London Palladium pada Senin, 26 Oktober 2026. Ini akan menjadi kali pertama upacara penghargaan tahunan tersebut digelar di luar Paris, sebagai penghormatan kepada pemenang perdananya, Sir Stanley Matthews.

France Football meluncurkan penghargaan bola emas ternamanya pada 1956 dan pertama kali memberikannya kepada pemain perempuan pada 2018. Penghargaan itu telah diberikan kepada banyak pemain terbaik dunia. Ousmane Dembélé berharap dapat mempertahankan gelar kategori putra, yang dimenangi delapan kali oleh Lionel Messi dan lima kali oleh Cristiano Ronaldo antara 2008 dan 2023. Ballon d'Or Féminin tahun ini akan memiliki pemenang baru setelah Aitana Bonmatí meraih penghargaan tersebut dalam tiga tahun terakhir berturut-turut.

Namun, bagaimana Anda bisa menyaksikan upacaranya secara langsung dan gratis? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton upacara penghargaan Ballon d'Or 2026.

Kapan upacara Ballon d'Or 2026 digelar? Tanggal, waktu mulai & siaran langsung

Tanggal Senin, 26 Oktober 2026 Waktu 20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT Tempat London Palladium, London, Inggris Siaran langsung DAZN (di sebagian besar wilayah, lihat pengecualian di bawah)

Di sebagian besar negara di dunia, layanan streaming DAZN akan menayangkan upacara penghargaan Ballon d'Or 2026 secara langsung dan eksklusif tanpa biaya. Untuk menontonnya, Anda hanya perlu mendaftar keanggotaan DAZN gratis dengan memberikan alamat email, atau masuk ke akun yang sudah Anda miliki, baik Anda memiliki langganan aktif maupun tidak.

Namun, di sejumlah negara dan wilayah tertentu, upacara Ballon d'Or akan ditayangkan oleh platform lokal lainnya. GOAL merinci tempat Anda dapat menyaksikan upacara tersebut di negara-negara ini. Jika negara Anda tidak tercantum dalam tabel di bawah, Anda seharusnya dapat menontonnya melalui DAZN.

Upacara tahun ini akan dipandu oleh Kate Scott dan Thierry Henry. Mantan penyerang Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona, dan Prancis itu menjadi runner-up Ballon d'Or pada 2003. Henry juga memandu liputan langsung Liga Champions UEFA bersama Scott di CBS Sports, Amerika Serikat.

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Siapa saja nomine Ballon d'Or 2026?

GOAL menyajikan daftar lengkap nomine untuk setiap penghargaan yang akan diberikan dalam upacara Ballon d'Or di bawah ini:

Nomine Ballon d'Or putra 2026

Pemain Klub Tim nasional Jude Bellingham Real Madrid Inggris Pau Cubarsí Barcelona Spanyol Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid Spanyol Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Prancis Luis Díaz Bayern Munich Kolombia Bruno Fernandes Manchester United Portugal Gabriel Magalhães Arsenal Brasil Erling Haaland Manchester City Norwegia Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Maroko Harry Kane Bayern Munich Inggris Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Georgia Lamine Yamal Barcelona Spanyol Sadio Mané Al-Nassr Senegal Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil Lautaro Martínez Inter Milan Argentina Kylian Mbappé Real Madrid Prancis Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal Lionel Messi Inter Miami Argentina João Neves Paris Saint-Germain Portugal Michael Olise Bayern Munich Prancis Willian Pacho Paris Saint-Germain Ekuador Julián Quiñones Al-Qadsiah Meksiko Declan Rice Arsenal Inggris Rodri Manchester City / Barcelona Spanyol Fabián Ruiz Paris Saint-Germain Spanyol William Saliba Arsenal Prancis Ferran Torres Barcelona / Paris Saint-Germain Spanyol Dayot Upamecano Bayern Munich Prancis Vinícius Júnior Real Madrid Brasil Vitinha Paris Saint-Germain Portugal

Nomine Ballon d'Or Féminin 2026

Pemain Klub Tim nasional Selma Bacha OL Lyonnes Prancis Barbra Banda Orlando Pride Zambia Esmee Brugts Barcelona Belanda Klara Bühl Bayern Munich Jerman Mariona Caldentey Arsenal Spanyol Scarlett Camberos Club América Meksiko Kerstin Casparij Manchester City Belanda Temwa Chawinga Kansas City Current Malawi Cata Coll Barcelona Spanyol Melchie Dumornay OL Lyonnes Haiti Caroline Graham Hansen Barcelona Norwegia Alex Greenwood Manchester City Inggris Patri Guijarro Barcelona Spanyol Pernille Harder Bayern Munich Denmark Yui Hasegawa Manchester City Jepang Rose Lavelle Gotham FC Amerika Serikat Mapi León Barcelona / London City Lionesses Spanyol Lorena Kansas City Current Brasil Melvine Malard Manchester United / Chelsea Prancis Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Jepang Vivianne Miedema Manchester City Belanda Ewa Pajor Barcelona Polandia Clàudia Pina Barcelona Spanyol Alexia Putellas Barcelona / London City Lionesses Spanyol Wendie Renard OL Lyonnes Prancis Alessia Russo Arsenal Inggris Khadija Shaw Manchester City Jamaika Momoko Tanikawa Bayern Munich Jepang Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes Skotlandia Tessa Wullaert Inter Milan / Como Belgia

Nomine Trofi Kopa 2026

Pemain Klub Tim nasional Kerim Alajbegović RB Salzburg / Juventus Bosnia dan Herzegovina Ayyoub Bouaddi Lille / Manchester City Maroko Pau Cubarsí Barcelona Spanyol Yan Diomandé RB Leipzig / Real Madrid Pantai Gading Lennart Karl Bayern Munich Jerman Éli Junior Kroupi Bournemouth Prancis Lamine Yamal Barcelona Spanyol Johan Manzambi Freiburg / Aston Villa Swiss Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Aljazair Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain Prancis

Nomine Trofi Kopa putri 2026

Pemain Klub Tim nasional Veerle Buurman Chelsea Belanda Vicky López Barcelona Spanyol Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid Swedia Clara Serrajordi Barcelona Spanyol Lily Yohannes OL Lyonnes Amerika Serikat

Nomine Trofi Yashin 2026

Pemain Klub Tim nasional Yassine Bounou Al-Hilal Maroko Thibaut Courtois Real Madrid Belgia Joan García Barcelona Spanyol Gregor Kobel Borussia Dortmund Swiss Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Argentina Édouard Mendy Al-Ahli Senegal David Raya Arsenal Spanyol Matvey Safonov Paris Saint-Germain Rusia Unai Simón Athletic Bilbao Spanyol Vozinha Chaves / Colo-Colo Tanjung Verde

Nomine Trofi Yashin putri 2026

Pemain Klub Tim nasional Ann-Katrin Berger Gotham FC Jerman Cata Coll Barcelona Spanyol Hannah Hampton Chelsea Inggris Lorena Kansas City Current Brasil Ayaka Yamashita Manchester City Jepang

Nomine Trofi Johan Cruyff kategori putra 2026

Pelatih Tim Kewarganegaraan Mikel Arteta Arsenal Spanyol Luis de la Fuente Spanyol Spanyol Unai Emery Aston Villa Spanyol Vincent Kompany Bayern Munich Belgia Luis Enrique Paris Saint-Germain Spanyol

Nomine Trofi Johan Cruyff kategori putri 2026

Pelatih Tim Kewarganegaraan Jonatan Giráldez OL Lyonnes Spanyol Andrée Jeglertz Manchester City Swedia Nils Nielsen Jepang Denmark Pere Romeu Barcelona Spanyol Elena Sadiku Celtic / BK Häcken Swedia

Nomine Klub Terbaik Tahun Ini kategori putra 2026

Klub Liga Negara Arsenal Premier League Inggris Bayern Munich Bundesliga Jerman Bodø/Glimt Eliteserien Norwegia Flamengo Brasileirão Brasil Paris Saint-Germain Ligue 1 Prancis

Nomine Klub Terbaik Tahun Ini kategori putri 2026

Klub Liga Negara Barcelona Liga F Spanyol Bayern Munich Frauen-Bundesliga Jerman Club América Liga MX Femenil Meksiko Manchester City Women's Super League Inggris OL Lyonnes Première Ligue Prancis

Siapa yang dijagokan bandar taruhan untuk memenangi Ballon d'Or?

Di kalangan bandar taruhan Inggris, penyerang Bayern Munich dan Inggris, Harry Kane, memimpin bursa taruhan untuk memenangi Ballon d'Or putra 2026. Hingga pukul 13.00 GMT pada Senin, 26 Oktober, ia menjadi favorit dengan peluang taruhan 1/3 di berbagai bandar, menurut situs perbandingan peluang taruhan Oddschecker.

Setelah mencetak dua gol dalam El Clásico semalam, peluang taruhan pemain Real Madrid dan Prancis, Kylian Mbappé, turun drastis dari 12/1 pada awal pekan lalu menjadi serendah 15/8 di banyak tempat pada hari upacara.

Sebaliknya, juara Piala Dunia FIFA bersama Spanyol yang bermain untuk Barcelona, Lamine Yamal, menjadi runner-up Ballon d'Or tahun lalu dan memenangi Trofi Kopa dua kali berturut-turut. Peluang taruhannya, yang sempat serendah 1/1 di beberapa tempat pada awal pekan lalu, kini naik menjadi paling rendah 4/1. Ia disalip Mbappé dan sekarang berada di posisi ketiga dalam bursa taruhan.

Peluang taruhan pemain Paris Saint-Germain dan Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, juga naik drastis. Setelah tersedia pada 16/1 pekan lalu, kini peluang terendahnya adalah 66/1.

Pemenang Ballon d'Or delapan kali, Lionel Messi, dan penerima penghargaan edisi 2024, Rodri , sama-sama memiliki peluang taruhan 33/1, sementara pemenang Ballon d'Or tahun lalu, Ousmane Dembélé, berada pada 80/1.

Peluang taruhan untuk Ballon d'Or Féminin tidak tersedia seluas kategori putra. Namun, menurut situs pasar prediksi Amerika Serikat Polymarket, pemenang edisi 2021 dan 2022, Alexia Putellas, menjadi favorit kuat dengan peluang kemenangan 94,5% untuk penghargaan 2026 hingga pukul 13.00 GMT pada Senin, 26 Oktober. Pemain tim nasional Spanyol itu bergabung dengan pendatang baru Women's Super League, London City Lionesses, dari Barcelona pada musim panas ini.

Satu-satunya pemain lain yang dinilai memiliki peluang lebih dari 1% untuk memenangi Ballon d'Or Féminin adalah pemain Barcelona dan Polandia, Ewa Pajor, dengan kemungkinan 4,7%. Aitana Bonmatí, pemenang Ballon d'Or Féminin dalam tiga tahun terakhir berturut-turut, tidak masuk daftar nomine tahun ini.

Apakah Real Madrid memboikot upacara Ballon d'Or tahun ini?

Belum jelas apakah delegasi Real Madrid akan hadir di London Palladium untuk upacara penghargaan Ballon d'Or 2026.

Real Madrid menjadi sorotan karena pada dasarnya memboikot upacara tersebut dalam dua tahun terakhir. Klub itu memilih tidak mengirim rombongan ke upacara 2024 setelah mengetahui bahwa penyerang asal Brasil mereka, Vinícius Júnior, tidak akan meraih penghargaan utama, yang justru dimenangi kapten Spanyol Rodri. Saat itu Rodri bermain untuk Manchester City dan kini membela Barcelona.

Real Madrid juga memutuskan untuk tidak mengirim perwakilan ke gala Ballon d'Or tahun lalu di Paris. Sejumlah sumber media memandang langkah tersebut sebagai protes terhadap sistem pemungutan suara yang digunakan penyelenggara, France Football.

Namun, klub Madrid itu tampaknya telah mengubah sikap terhadap penghargaan tersebut. Bulan lalu, klub mengunggah pesan di X (sebelumnya Twitter) yang menyebut bahwa empat pemain putranya, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, dan Vinícius Júnior, masuk nominasi Ballon d'Or putra.

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