Pemain Inggris Bukayo Saka, bintang Arsenal, meraih penghargaan "Socrates" untuk tahun 2026 dalam acara Ballon d'Or, sebagai bentuk apresiasi atas upaya kemanusiaan dan inisiatif amalnya di luar lapangan hijau, menambah satu pencapaian baru dalam kariernya, namun kali ini jauh dari gol-gol dan kontribusinya di dalam lapangan.

Penghargaan untuk Saka ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung anak-anak yang membutuhkan, setelah ia bekerja sama dengan lembaga amal Jerman "BigShoe" untuk membantu mendanai operasi bedah bagi anak-anak di Nigeria, negara asal kedua orang tuanya. Dukungannya turut berperan dalam menyediakan 120 operasi bedah bagi anak-anak yang menderita berbagai masalah kesehatan dan penyakit, di antaranya hernia dan tumor otak.

Penghargaan Socrates diberikan dalam rangkaian acara Ballon d'Or, kerja sama antara majalah "France Football" dan organisasi "Peace and Sport", untuk menghormati tokoh-tokoh terkait sepakbola yang memanfaatkan ketenaran dan potensi mereka demi melayani masyarakat, serta mendukung inisiatif kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan, yang mencerminkan peran yang dapat dimainkan oleh olahraga di luar batas kompetisi.

Saka bergabung dalam daftar peraih penghargaan Socrates

Penghargaan Socrates diluncurkan pada tahun 2022, dan mengambil nama legenda sepakbola Brasil mendiang Socrates, yang terkenal dengan sikap-sikap sosialnya dan pembelaannya terhadap demokrasi, sehingga menjadi salah satu penghargaan yang menyoroti dampak kemanusiaan dari para bintang permainan ini.

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Pemain Senegal Sadio Mane menjadi peraih pertama penghargaan ini pada tahun 2022, sebagai apresiasi atas inisiatif amalnya di negaranya, yang mencakup dukungan terhadap proyek-proyek kesehatan dan pendidikan, di antaranya pembangunan sebuah rumah sakit dan sekolah di desanya, Bambali.

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Pada tahun 2023, pemain Brasil Vinicius Junior meraih penghargaan ini, sebagai apresiasi atas upayanya dalam mendukung pendidikan anak-anak dan memerangi rasisme, khususnya melalui yayasannya yang bekerja menyediakan kesempatan pendidikan dan mengembangkan sarana digital di sekolah-sekolah umum di Brasil.

Adapun edisi 2024 menyaksikan penobatan pemain Spanyol Jenni Hermoso, sebagai apresiasi atas sikap-sikap sosialnya dan perannya dalam menyoroti isu-isu pelecehan dan diskriminasi, sementara penghargaan tahun 2025 diberikan kepada yayasan "Xana" yang terkait dengan pelatih Spanyol Luis Enrique dan keluarganya, untuk mendukung anak-anak yang mengidap penyakit serius dan mendampingi keluarga mereka.

Dengan kemenangannya di edisi 2026, Bukayo Saka bergabung dalam daftar ini, setelah inisiatif-inisiatifnya yang mendukung anak-anak mendapat perhatian khusus, menegaskan bahwa pengaruh para bintang sepakbola tidak berhenti pada apa yang mereka berikan di dalam lapangan, tetapi meluas hingga kemampuan mereka untuk menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan orang lain.