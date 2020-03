Bali United Tangguhkan Kegiatan Dengan Sponsor

Penangguhan sejumlah kegiatan bersama sponsor sebagai upaya menjaga keselamatan pemain dari ancaman virus Corona.

Manajemen Bali United memutuskan untuk menangguhkan sejumlah kegiatan dengan sponsor setelah penyebaran virus Corona dalam beberapa hari terakhir makin mengkhawatirkan.

Sebelumnya, Bali United kerap menggelar kegiatan kunjungan ke sejumlah sekolah di Pulau Dewata. Selain bagian dari kerja sama dengan sponsor, ajang itu dijadikan kesempatan sebagai pendekatan pemain kepada suporter.

Manajemen Bali United kemarin secara resmi mengeluarkan pernyataan terkait kegiatan mereka di masa sulit ini. Pemain akan kembali menjalani latihan, Jumat (20/3), setelah diliburkan empat hari. Mereka berharap suporter dapat memahami kebijakan yang diambil klub.

Lebih banyak tim

“Saat ini pemain sedang diliburkan, dan kemudian akan kembali menjalani latihan secara tertutup. Manajemen meniadakan latihan untuk sementara agar pemain bisa melakukan social distancing di kediamannya masing-masing. Latihan tertutup akan kembali dilanjutkan untuk persiapan Liga dan Piala AFC,” demikian pernyataan klub.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

“Acara yang diselenggarakan Bali United dan para sponsor akan ditunda, seperti Goes to School, Goes to Campus dan lainnya untuk menghindari perkumpulan massa yang banyak, memprioritaskan keamanan.”

“Para Semeton diajurkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Kami ingin mengajurkan para semeton untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker jika batuk atau pilek, konsisten mencuci tangan, dan hindari kontak dengan muka (mata, hidung, telinga).”

SIMAK JUGA: BERITA TERKAIT VIRUS CORONA!