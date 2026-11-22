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Pernyataan Florentino Perez dalam rapat umum Real Madrid memicu gelombang baru polemik dengan Barcelona. Presiden Los Blancos itu memaparkan sejumlah data terkait keputusan wasit sejak penerapan VAR, yang menurutnya menunjukkan ketimpangan jelas antara kedua rival dalam hal keuntungan dari keputusan wasit.

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Perez menuntut Javier Tebas, presiden LaLiga, untuk mundur. Ia juga kembali melontarkan kritik kepada Barcelona terkait kasus Negreira, seraya menyinggung apa yang ia sebut sebagai bantuan wasit yang diterima klub Catalan tersebut. Saat membahas statistik, presiden Real Madrid itu menyebut Barcelona telah bermain selama 862 menit dengan keunggulan jumlah pemain dalam satu dekade terakhir, sementara timnya justru mencatatkan angka negatif dalam aspek ini. Menurutnya, perbedaan tersebut patut dicermati.

Perez juga merujuk pada jumlah gol yang dianulir VAR. Ia menjelaskan bahwa Real Madrid sudah mengalami 42 pembatalan gol sejak teknologi itu diterapkan, berbanding 19 gol milik Barcelona. Ia lalu mengaitkan angka-angka tersebut dengan apa yang ia sebut sebagai kelalaian LaLiga dalam menangani masalah ini.

Presiden Los Blancos itu menambahkan bahwa pada musim ini terdapat 21 wasit yang naik jenjang berkat Negreira. Ia kemudian mempertanyakan dengan nada protes mengapa klubnya justru menjadi sasaran, padahal menurutnya ada banyak pelanggaran dalam urusan perwasitan.

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Namun, angka-angka yang dipaparkan Perez tidak luput dari tanggapan kubu Catalan. Sejumlah jurnalis yang dikenal dekat dengan Barcelona segera menyerang presiden Real Madrid tersebut dan mempertanyakan cara ia menyajikan statistik itu. Jota Jordi, presenter acara di jaringan "El Chiringuito", menjadi salah satu yang paling vokal mengkritik Perez. Ia mengunggah komentar bernada sindiran di akun media sosialnya: "Florentino menangis di rapat umumnya gara-gara gambar ini."

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Jordi melanjutkan serangannya terhadap presiden Real Madrid itu: "Florentino menuntut apa yang telah mereka miliki selama 100 tahun untuk menang dengan cara yang biasa mereka lakukan, dan sekarang mereka membutuhkannya tetapi tidak lagi memilikinya: bantuan. Maaf, tapi menang lewat gol offside atau pelanggaran sudah berakhir!"

Ia kemudian menambahkan: "Seandainya VAR sudah ada sejak 100 tahun lalu, mereka hanya akan punya dua gelar Liga Champions dan delapan gelar liga."

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Jordi bukan satu-satunya yang membalas Perez. Gerard Romero, presenter acara "Jijantes FC", turut masuk ke dalam pusaran polemik. Menurutnya, angka-angka yang dipaparkan presiden Real Madrid justru mengungkap sisi lain dari cerita ini. Ia mengatakan bahwa tanpa VAR, kesalahan-kesalahan wasit yang selama ini menguntungkan Los Blancos akan terus berlanjut.

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Romero menambahkan: "Ada 42 gol Real Madrid yang dianulir VAR, berbanding 19 milik Barcelona. Baiklah, mereka boleh terus mengulang-ulang angka ini, tetapi mereka seharusnya sedikit punya rasa malu, karena seandainya tidak ada VAR, mereka akan terus bertindak sesuka hati."

Real Madrid menang susah payah 2-1 atas Celta Vigo berkat gol telat Carlos Espi. Hasil ini membuat mereka mengoleksi 33 poin, sama dengan sang rival sekaligus pemuncak klasemen Barcelona, yang akan menghadapi Villarreal sore ini.

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