Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, melanjutkan eskalasi ketegangannya dengan Real Madrid, setelah membalas pernyataan bernada keras yang dikeluarkan klub kerajaan itu terhadapnya, dengan menegaskan bahwa membela kepentingan seluruh klub tidak berarti tunduk pada pandangan klub yang paling kuat, sekaligus menekankan bahwa dirinya tetap independen dalam mengambil sikap.

Krisis ini tidak berlangsung lebih dari sedikit di atas dua jam antara terbitnya pernyataan Real Madrid dan balasan dari Tebas, yang juga memilih akun media sosialnya untuk merespons, dalam pesan yang bernada tajam dan berfokus menanggapi poin-poin yang diangkat oleh klub kerajaan.

Tebas menulis: "Membela kepentingan sebuah klub tidak berarti mengadopsi retorikanya, dan mewakili semua pihak tidak berarti menaati yang paling kuat."

Presiden La Liga Spanyol itu menanggapi kritik Real Madrid terhadap wasit dengan mengatakan: "Mengkritik sebuah keputusan wasit adalah hal yang sah, tetapi mengubah setiap kerugian yang menimpa satu tim menjadi bukti adanya kampanye penindasan, itu adalah hal lain."

Ia juga mengkritik retorika yang dikeluarkan oleh saluran resmi Real Madrid, dengan mengatakan: "Mereka sudah bertahun-tahun berbicara tentang adanya liga yang dimanipulasi, pekan demi pekan... Apakah ini menumbuhkan kepercayaan atau justru merusak citra sepak bola Spanyol?"

Tebas: "Netralitas bukan berarti tidak mengambil sikap"

Tebas membela sikap-sikapnya, dengan menegaskan bahwa mengambil sikap terhadap apa yang ia anggap sebagai ketidakadilan tidak bertentangan dengan netralitas, melainkan, menurut pandangannya, berkaitan dengan independensi dalam menjalankan tugasnya.

Ia berkata: "Jika yang kalian maksud dengan netralitas adalah tidak mengambil sikap terhadap apa pun, bahkan terhadap apa yang benar dan apa yang salah, maka kalian meminta saya untuk melepaskan tanggung jawab saya. Independensi berarti mengambil keputusan sesuai standar saya sendiri, tanpa tekanan atau ketundukan, dan menerapkan aturan yang sama kepada semua pihak serta membela kepentingan bersama."

Ia menambahkan: "Dan ini berarti mengambil keputusan serta menyatakan sikap, meskipun hal itu tidak disukai Real Madrid."

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Dalam pesannya, Tebas menolak tuduhan bahwa ia berpihak melawan klub kerajaan itu, dengan menegaskan: "Membela kepentingan sebuah klub tidak berarti mengadopsi retorikanya. Dan mewakili semua pihak tidak berarti menaati yang paling kuat. Yang harus dibela adalah kepentingan kompetisi, dan kepentingan La Liga."

Ia menutup pesannya dengan kalimat yang tegas: "Saya bukan pemilik La Liga, dan saya tidak akan mengelolanya seolah-olah ia milik satu klub. Saya menghormati semua pihak. Dan saya tidak tunduk kepada siapa pun."

Awal eskalasi: Real Madrid menuntut netralitas

Real Madrid sebelumnya mengeluarkan pernyataan bernada keras sebelum balasan Tebas, yang di dalamnya mengkritik pernyataan-pernyataannya yang menyerang klub tersebut serta kritiknya terhadap wasit seusai derbi Madrid.

Awal mulanya berasal dari Tebas ketika ia menulis sebelumnya: "Ketika bukan Negreira, maka wasit. Cukup dengan kabut ini! Dalih yang biasa itu sudah tidak lagi dipercaya oleh siapa pun yang memiliki sedikit logika," ia juga menyerang narasi bahwa para wasit menjadi sasaran terhadap Real Madrid, dengan mengatakan bahwa keyakinan bahwa para wasit "diarahkan melawan Real Madrid adalah hidup di galaksi lain," dengan menganggap bahwa "menyebut adanya konspirasi lebih nyaman ketimbang menjelaskan apa yang terjadi di atas lapangan."

Setelah sekitar 10 jam, balasan Real Madrid datang dalam sebuah pernyataan yang memuat kritik langsung kepada presiden La Liga Spanyol, di mana klub itu menuduhnya dengan apa yang disebut sebagai "keasyikan berulang dengan Real Madrid," dan menganggap pernyataan-pernyataan terakhirnya "berbahaya, tidak dapat dipahami, dan tidak pantas bagi seorang pejabat yang mengemban tanggung jawabnya."

Klub itu juga menuntut, dalam isyarat yang jelas mengenai kemungkinan mengganti kepemimpinan La Liga Spanyol, adanya "seorang pejabat yang mampu mengelola kompetisi dan mengembangkan seluruh potensinya, dengan berkomitmen pada kewajiban utama yang berupa netralitas."

Isu "netralitas" secara khusus menjadi salah satu poin paling menonjol yang memicu balasan Tebas, sehingga hubungan yang memang sudah tegang antara presiden La Liga Spanyol dan Real Madrid memasuki babak baru dari eskalasi terbuka.

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