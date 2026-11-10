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Pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic, bersama para pemain Josip Misic dan Simun Hrgovic, membahas laga krusial UEFA Nations League melawan Inggris dan Republik Ceko. Skuad Kroasia berkumpul dengan tekad menebus kekalahan sebelumnya dari Inggris.

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Bilic dan Kroasia berkumpul dengan tekad menebus kekalahan di Nations League

Pelatih tim nasional Kroasia Slaven Bilic telah memimpin skuadnya menjalani pemusatan latihan menjelang dua laga terakhir fase grup Nations League melawan Inggris dan Republik Ceko. Kroasia ingin bangkit setelah menelan kekalahan berat dari Inggris pada pertemuan sebelumnya.

Bilic menegaskan bahwa meski menghadapi lawan-lawan papan atas di level internasional, ambisinya untuk mengalahkan tim-tim kuat Eropa tidak berubah.

Skuad Kroasia berkumpul dengan semangat tinggi dan ingin membangun momentum lewat dua laga mendatang.

Bilic yakin Kroasia bisa mengalahkan lawan kelas dunia

Dalam konferensi pers pengumuman skuadnya, Bilic menyatakan keyakinan penuh bahwa Kroasia mampu bersaing dengan dan mengalahkan tim-tim nasional elite.

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"Jika Anda ingat apa yang saya katakan saat datang, rencana dan keinginan saya tidak berubah sedikit pun. Untuk mencapainya, kami juga harus mengalahkan tim-tim nasional itu. Saya yakin kami bisa melakukannya," kata Bilic.

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"Kami tidak bisa terus-menerus menghadapi mereka tiga kali dalam sepekan, seperti pada siklus pertama. Namun, dalam satu pertandingan, di kompetisi besar, ketika segalanya berubah menguntungkan kami, apa pun sangat mungkin terjadi. Jika kami percaya akan hal itu, dan saya yakin akan hal itu serta kami telah menunjukkannya selama bertahun-tahun, alangkah baiknya jika kita semua mulai memercayainya. Ada kesempatan baru dalam lima hari," tambah sang pelatih.

Misic dan Hrgovic bertekad tampil tangguh melawan Inggris

Gelandang Josip Misic dan bek sayap yang akan menjalani debut, Simun Hrgovic, memiliki tekad yang sama dengan pelatih mereka untuk meraih hasil positif setelah kekalahan sebelumnya dari Inggris.

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"Kami menelan kekalahan berat dari Inggris. Satu-satunya yang bisa kami lakukan sekarang adalah menebusnya," ujar Misic. "Kami harus berkonsentrasi penuh dan bermain dengan energi besar. Jika kami memberikan segalanya, kami berhak berharap meraih hasil positif. Suasananya santai, rekan-rekan setim luar biasa."

Hrgovic menambahkan: "Inggris adalah lawan yang tangguh. Kami harus bermain dengan gagah dan menjalani pertandingan yang keras. Kami akan menang melawan Republik Ceko."

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Atmosfer istimewa menanti dalam laga kandang di Osijek

Setelah menghadapi Inggris, Kroasia akan menjamu Republik Ceko di Osijek, laga yang memiliki arti pribadi khusus bagi bek muda Hrgovic.

"Semua orang akan datang ke pertandingan itu. Mereka semua sudah meminta tiket kepada saya. Saya sangat senang dan antusias menyambutnya," ungkap Hrgovic.

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Dengan Bilic dan skuadnya sepenuhnya fokus pada tugas di depan mata, Kroasia menargetkan poin maksimal dan ingin menegaskan posisi mereka di Nations League.