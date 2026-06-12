Pelatih asal Brasil, Marcos Paqueta, yang pernah menjabat sebagai pelatih tim nasional Arab Saudi, meyakini bahwa "Al-Akhdar" mampu mengulangi kejutan yang mereka ciptakan di Piala Dunia 2022, saat mengalahkan Argentina, ketika mereka berlaga di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi Arabia memulai Piala Dunia 2022 di Qatar dengan kemenangan 2-1 atas Argentina, sebuah kejutan besar saat itu, sebelum tersingkir dari turnamen di babak penyisihan grup setelah kalah dari Polandia dan Meksiko.

"Saya pikir tugas timnas Saudi sulit, karena jadwal pertandingan di babak penyisihan grup. Dua pertandingan pertama akan melawan dua tim favorit di grup," kata Paqueta dalam wawancara dengan surat kabar Saudi "Okaz".

Dia menambahkan: "Namun, timnas Saudi mampu memberikan kejutan seperti yang mereka lakukan saat mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di edisi sebelumnya, dan jika itu terjadi, mereka bisa lolos ke babak selanjutnya."

Timnas Saudi akan memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Uruguay, dini hari Selasa mendatang, sebelum bertemu Spanyol di putaran kedua, sementara pertandingan terakhirnya akan melawan Cape Verde.

Pelatih asal Brasil itu melanjutkan: "Meskipun ada perubahan dalam kepemimpinan teknis tim nasional Saudi, saya yakin para pemain akan berada dalam kondisi fokus dan termotivasi penuh untuk menciptakan kejutan di Piala Dunia."

Dia menambahkan: "Seperti yang saya katakan, dua pertandingan pertama sulit, tetapi tim Hijau bisa menciptakan kejutan melawan Uruguay, sedangkan melawan Cape Verde, peluang menangnya tinggi. Saya sangat menyukai generasi ini, karena mereka memiliki pemain-pemain yang terampil dan energik."

Dia menyimpulkan: "Memang benar bahwa pelatih (Georgios) Donis belum memiliki waktu yang cukup untuk memahami sepenuhnya apa yang bisa diberikan setiap pemain, tetapi saya yakin akan kemampuannya untuk memberikan kontribusi besar di edisi Piala Dunia ini, meskipun ada semua kesulitan yang ada."

Perlu diingat bahwa Donis mengambil alih kepelatihan tim nasional Saudi menggantikan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, pada bulan April lalu, kurang dari dua bulan sebelum dimulainya Piala Dunia, dan ia hanya memainkan tiga pertandingan persahabatan bersama tim tersebut.