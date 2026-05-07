Bakat pelatih yang luar biasa (33) tetap setia pada klub Liga Premier

Fabian Hürzeler tetap setia bersama Brighton & Hove Albion. Manajer The Seagulls yang baru berusia 33 tahun ini telah memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga pertengahan 2027 selama dua tahun.

Hürzeler, yang lahir di Houston, Texas, pernah bermain di akademi muda Bayern München, namun tidak berhasil menembus tim utama sebagai pemain.

Hürzeler fokus pada profesi pelatih sejak usia muda dan menjadi pemain-pelatih di FC Pipinsried. Pada musim panas 2020, ia bergabung dengan St. Pauli, di mana ia menjadi tangan kanan Timo Schulz.

Pada 2022, Hürzeler mengambil alih kendali di St. Pauli. Di musim keduanya, ia membawa tim asal Hamburg itu kembali ke Bundesliga sebagai juara, setelah absen selama tiga belas tahun.

Promosi bersama St. Pauli membawanya ke posisi pelatih di Brighton, yang ia bawa ke peringkat kedelapan pada tahun pertamanya. Dan saat ini Brighton juga berada di peringkat kedelapan, meskipun tim asal Inggris Selatan ini masih bisa naik dua peringkat. Bagaimanapun juga, kompetisi Eropa sudah dalam jangkauan.

“Saya merasa luar biasa bisa bekerja untuk klub ini dan tinggal di kota ini, dan saya sangat senang telah menandatangani kontrak baru,” kata Hürzeler dalam situs web Brighton.

“Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki ikatan jangka panjang dengan klub ini, dan hal itu semakin memperkuat ambisi saya untuk mewujudkan visi jangka panjang kita bersama.”

“Sejak awal, kami selalu berfokus pada menciptakan identitas kami sendiri, mengembangkan tim, menantang status quo, dan setiap hari memperluas batas-batas kami.”

"Saya bangga dengan apa yang telah kami capai sejauh ini dan semakin menantikan apa yang akan terjadi di masa depan," kata Hürzeler. Musim ini, Brighton masih akan menghadapi Wolverhampton Wanderers (kandang), Leeds United (tandang), dan Manchester United (kandang).