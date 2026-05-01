'Bakat muda Ajax, Jorthy Mokio, akan mengganti kewarganegaraan sepak bolanya dan menargetkan untuk berpartisipasi di Piala Dunia'

Pemain asal Gent, Jorthy Mokio, ingin membela Kongo Demokratik di Piala Dunia, demikian klaim jurnalis transfer Sacha Tavolieri. Hingga saat ini, gelandang Ajax berusia 18 tahun itu baru sekali tampil dalam pertandingan internasional mewakili Belgia.

Menurut Tavolieri yang berasal dari Belgia, Mokio sangat ingin berpartisipasi dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Oleh karena itu, pemain kidal muda ini telah memutuskan untuk mewakili Kongo mulai sekarang. Keputusannya dikabarkan sudah final.

Mokio bermain selama dua menit bersama timnas Belgia pada Maret 2025. Setelah itu, talenta muda ini lebih sering bermain untuk timnas Belgia U-17 dan tampil di Piala Dunia U-17.

Mokio adalah pemain Ajax berikutnya yang lahir di Belgia, namun memilih kewarganegaraan sepak bola yang berbeda. Sebelumnya, Rayane Bounida pindah ke Maroko.

Belgia semakin sulit mempertahankan talenta-talenta terbaiknya. Beberapa pemain potensial telah mengikuti jejak Mokio dan Bounida.

Bilal El Khannouss (Maroko), Konstantinos Karetsas (Yunani), Chemsdine Talbi (Maroko), Ismael Saibari (Maroko), dan Noah Sadiki (Kongo) adalah beberapa contoh menyakitkan dari masa lalu yang baru-baru ini.