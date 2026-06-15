Bakat menjanjikan yang ditemukan di Piala Dunia: “Saya yakin dia harus menjadi pemain nomor enam baru Ajax, dia luar biasa!”

Dalam pencarian pemain nomor enam baru untuk Ajax, direktur teknis Jordi Cruijff sebaiknya mencari-cari di Piala Dunia. Itulah saran dari Nicky van der Gijp.

Selama acara Oranje Café di SBS6, putra René van der Gijp mengungkapkan bahwa ia telah menemukan seorang pemain berbakat selama pertandingan antara Pantai Gading dan Ekuador (1-0).

“Kamu adalah pendukung Ajax, aku sudah menemukannya untukmu! Ajax sudah bertahun-tahun mencari gelandang nomor enam yang akan membantu tim ini,” ujarnya saat menyampaikan saran transfernya kepada tamu di meja, Danny Froger.

Van der Gijp menceritakan bahwa sebenarnya ia menonton pertandingan itu khusus untuk Yan Diomandé, talenta muda berbakat asal Pantai Gading dari RB Leipzig yang menjadi incaran klub-klub seperti Liverpool, namun selama pertandingan matanya tertuju pada pemain lain.

“Aku melihat satu pemain saat melawan Ekuador: Pedro Vite. Dia bermain di Meksiko, dia luar biasa. Dia berhadapan dengan dua pemain Pantai Gading setinggi 2,85 meter dan dia hampir selalu menang dalam setiap duel,” ujarnya dengan antusias.

“Dia merebut setiap bola, selalu mengoper ke rekan setimnya, dia bisa berbahasa Spanyol, dan dia bisa didatangkan. Saya yakin dia adalah pemain yang tepat untuk Ajax!”, kata Van der Gijp.

Vite adalah gelandang berusia 23 tahun yang saat ini bermain untuk UNAM Pumas di Meksiko. Kontraknya di sana masih berlaku hingga pertengahan 2029. Transfermarkt saat ini menaksir nilainya sebesar 6 juta euro. Di timnas Ekuador, dia selalu bermain bersama bintang dunia Moisés Caicedo di lini tengah.