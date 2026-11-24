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Bek Barcelona Jules Koundé terlambat beberapa detik bergabung dengan para pemain tim Catalan sebelum sesi latihan dimulai, saat pelatih Hansi Flick sudah mulai memberikan instruksi kepada para pemainnya. Hal itu menarik perhatian sang pelatih asal Jerman dan rekan-rekan setimnya dalam persiapan menghadapi Sabah di Liga Champions pada Rabu besok.

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Para pemain Barcelona berbaris untuk mendengarkan instruksi Flick, sebelum bek asal Prancis itu bergabung dengan kelompok dalam keadaan terlambat. Sang pelatih tampak tidak senang dengan kedatangannya pada waktu tersebut, sementara sejumlah rekan setimnya mengamati situasi itu dengan rasa penasaran yang jelas, menurut laporan harian "Mundo Deportivo".

Laga antara Barcelona dan Sabah akan digelar pada Rabu malam besok di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan, dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Champions. Tim Catalan berupaya melanjutkan hasil positif mereka dan semakin dekat untuk memastikan tiket langsung ke babak 16 besar.

Barcelona menempati posisi kelima di klasemen fase liga dengan raihan 9 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 1 kekalahan, sementara Sabah berada di posisi ke-31 dengan 3 poin setelah meraih satu kemenangan dan menelan 3 kekalahan.

Tim Catalan mengawali perjalanan mereka di Liga Champions dengan kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord dari Belanda, sebelum menang 4-1 di kandang Galatasaray dari Turki. Namun, mereka menelan kekalahan pertama dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2, lalu kembali bangkit dengan menang tiga gol tanpa balas atas Aston Villa pada matchday keempat, sehingga mengoleksi 9 poin dari 4 laga pertama.

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Harian tersebut menambahkan bahwa Koundé sebelumnya pernah mengalami sejumlah masalah terkait keterlambatan, yang membuatnya kehilangan tempat di susunan pemain inti pada beberapa periode sebelumnya. Hal ini membuat insiden kali ini menjadi sorotan, terlebih sang pemain memiliki peran yang sangat penting dalam rencana Flick saat ini , di tengah absennya sejumlah pemain di lini belakang Barca.

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Meski demikian, situasi tersebut tidak berkembang menjadi masalah dalam latihan. Koundé tetap mengikuti sesi latihan secara normal, dan Flick tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan lebih lanjut terhadap bek asal Prancis itu.

Hal ini terjadi bersamaan dengan pulihnya Koundé dari cedera pergelangan kaki yang dialaminya pada babak kedua laga melawan Villarreal pada Minggu lalu, yang berakhir dengan kemenangan Barca (3-2).

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Bek asal Prancis itu berpeluang kembali ke susunan pemain inti saat menghadapi Sabah, setelah kondisinya kembali bugar dan ia mengikuti latihan secara normal. Kini, yang dinantikan adalah keputusan Flick untuk menurunkannya sejak awal atau tidak.