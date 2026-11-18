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Beberapa pekan lalu, Jürgen Klopp menarik perhatian lewat komentarnya tentang taktik Vincent Kompany di FC Bayern. Kini, pihak klub merespons.

Pernyataan terbaru Jürgen Klopp tentang taktik FC Bayern rupanya membuat pihak klub di Munich bingung.

"Baik saya pribadi maupun kami di klub ini tidak memahami pernyataan tersebut mengenai taktik tim kami," kata presiden klub Herbert Hainer dalam wawancara dengan t-online.

Pelatih timnas Jerman itu mengatakan kepada DAZN di sela pertandingan Liga Champions antara klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut dan FC Arsenal pada akhir Oktober bahwa ia " belum sepenuhnya memahami apa yang dilakukan Bayern saat tidak menguasai bola . Kadang hibrida. Kadang menjaga pemain lawan, lalu tidak. Kemudian menjaga area. Saya masih belajar, katakanlah begitu."

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Klopp lantas menuai banyak kritik. Sejumlah mantan pemain profesional turut angkat bicara dan mengecam pernyataan pelatih timnas Jerman itu. "Ia melakukan analisis yang sangat mendalam, menggali hal-hal yang tidak ia sukai atau tidak ia pahami. Sebagai pelatih timnas Jerman, ia seharusnya tidak melakukan itu," kata Stefan Effenberg dalam acara Sport1-Doppelpass.

Getty Images

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Herbert Hainer menilai Jürgen Klopp sosok yang tepat untuk DFB

Meski begitu, Hainer tidak ingin memperbesar persoalan ini di hadapan publik. Presiden FCB itu mengatakan bahwa ia "tidak memerlukan rapat umum tahunan untuk memberi tahu Jürgen Klopp apa yang menurut saya baik dan apa yang kurang baik". Ia lebih memilih berbicara secara pribadi dengan pelatih timnas Jerman tersebut. "Kalau memang perlu, saya akan mengatakannya langsung kepadanya. Kami saling mengenal. Dan hal baiknya, ia jauh lebih sering berada di stadion daripada pelatih timnas sebelumnya."

Hainer juga tidak ingin pernyataannya dianggap sebagai kritik. Menurutnya, Klopp "pada prinsipnya adalah sosok yang tepat untuk timnas Jerman. Ia membangkitkan semangat untuk memulai babak baru, dan itulah yang kami butuhkan dalam sepakbola Jerman."

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Klopp mengambil alih sebagai pelatih tim DFB setelah Piala Dunia 2026. Setelah awal yang tersendat, termasuk hasil imbang pada menit-menit terakhir melawan Belanda dan kekalahan dari Yunani, timnas meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan terakhir.

Dengan hasil itu, mereka merebut posisi pertama klasemen Grup A2 pada laga terakhir Nations League dan lolos ke perempat-final. Di sana, mereka akan menghadapi salah satu dari Spanyol, Belgia, atau Norwegia.