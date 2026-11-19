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Christian Pulisic dipuji karena mampu memikul beban besar dan memiliki mental baja. Pemain yang akrab dijuluki ‘Kapten Amerika’ itu menjalankan perannya sebagai wajah sepakbola Amerika Serikat dengan mengesankan. Ia sudah lama mengemban peran tersebut. Mantan penyerang AC Milan Mark Hateley menjelaskan kepada GOAL mengapa bintang yang kini bermain di San Siro itu layak mendapat banyak pujian, baik sebagai pemain maupun pribadi.

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Bersinar di Jerman, Inggris, dan Italia

Karier Pulisic bisa saja menempuh jalan yang sangat berbeda. Ia bisa terlena oleh pujian setelah mencuri perhatian sebagai pemain muda berbakat, atau justru sepenuhnya menghindari sorotan hingga awal kariernya yang menjanjikan meredup.

Ia telah bermain di level tertinggi di Jerman, Inggris, dan Italia bersama Borussia Dortmund, Chelsea, dan Milan. Saat membela Chelsea, ia mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Champions.

Mendekati 100 penampilan bersama USMNT

Ia juga telah mencatatkan rekor pribadi terbaik di Serie A , sementara bersama negaranya ia telah tampil di dua edisi Piala Dunia. Jumlah penampilannya di tim senior telah mencapai 92 dan masih terus bertambah, sehingga pencapaian 100 penampilan kini kian dekat.

Pemain ramah berusia 28 tahun itu tak pernah gemar tampil di depan kamera. Namun, ia jarang mengeluh soal perannya sebagai wajah sepakbola Amerika Serikat dan selalu memberikan segalanya untuk USMNT, bahkan ketika performa dan kebugarannya sedang tidak optimal.

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Menerima tekanan dan ekspektasi

Ia layak mendapat pujian besar atas hal itu dan tampaknya telah mengambil keputusan karier yang tepat dengan berkomitmen pada kontrak baru di Milan . Ketika ditanya tentang tekanan yang dihadapi Pulisic, baik di dalam maupun di luar lapangan, mantan bintang Milan Hateley, yang berbicara dalam kerja sama dengan London.Bet, mengatakan kepada GOAL: “Ia adalah contoh cemerlang pesepakbola modern.

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“Untuk melakukan apa yang telah ia lakukan bagi Amerika Serikat, Anda harus mampu memikul beban besar. Anda membutuhkan itu semua, tetapi juga harus punya mental baja. Banyak kritik yang berdatangan, bisa dibilang begitu.

“Anda juga bisa melihat pengaruh kehadiran pemain-pemain muda di sekitarnya. Itu membantu. Saya pikir Amerika punya banyak pemain seperti itu. Namun, performa Pulisic di level klub sungguh luar biasa.

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“Ia termasuk tipe pemain seperti [Granit] Xhaka, yang pergi ke Sunderland. Ia adalah tipe pemain yang, jika Anda menangani tim papan atas, akan Anda datangkan selama satu atau dua tahun untuk benar-benar meraih sesuatu. Saya rasa pujian setinggi apa pun belum cukup untuknya. Ia mampu memikul beban besar dan merupakan pemain yang sangat cerdas.”

Meneken kontrak baru di San Siro

Pulisic sempat menjadi bahan banyak spekulasi transfer sebelum menandatangani kontrak baru di San Siro hingga 2031. Rekan senegaranya, Brad Friedel, senang melihat pemain asal Pennsylvania itu memilih stabilitas dan kesinambungan setelah melewati periode sulit pertama dalam kariernya yang relatif sukses .

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Mantan kiper USMNT itu baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: “Ia mengalami tahun yang berat tahun lalu. Selama dan setelah Piala Dunia, saya pikir untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia menerima banyak kritik di Amerika Serikat. Saya rasa ia sedikit menjauh dari sorotan, bisa dibilang begitu.

“Sepertinya ia kini kembali fokus berlatih. Dalam satu atau dua bulan terakhir, performanya tampak mulai membaik. Mungkin ia hanya perlu sedikit mengambil jarak dan kembali menikmati hidup serta sepakbola.

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“Menurut saya, menandatangani kontrak di tempat yang membuatnya bahagia adalah keputusan yang cerdas dan baik baginya. Menerima kritik sebanyak yang ia terima tentu tidak menyenangkan bagi seorang pemain, tetapi begitulah olahraga. Semoga performanya terus membaik, ia tampil sangat baik di Milan, dan bermain seperti yang kita tahu mampu ia lakukan.”

Kembali ke kompetisi klub usai tugas internasional

Pulisic mencetak gol untuk Amerika Serikat selama jeda internasional terbaru. Ia menjebol gawang Haiti dalam kedua leg kemenangan di perempat-final CONCACAF Nations League . Mauricio Pochettino, yang akan bergabung dengan Manchester United, menutup kiprahnya sebagai pelatih kepala dengan kemenangan telak agregat 8-0.

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Milan, yang menempati posisi keempat klasemen Serie A dan tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Lazio setelah 11 pertandingan, akan kembali bermain pada Minggu saat menjamu Frosinone. Pulisic mencetak tiga gol dalam lima penampilan terakhirnya bersama Milan.