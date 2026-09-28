Bahrain menolak menyerah dalam kasus Madibo: pernyataan keras usai kejutan banding "Piala Teluk 27"

Federasi Sepak Bola Bahrain belum menutup berkas protes kontroversialnya di "Piala Teluk 27", melainkan kembali membuka pintu eskalasi, dengan menegaskan sikapnya yang teguh terhadap hak-hak hukumnya dalam kasus tampilnya pemain timnas Qatar, Asim Madibo, melawan "Al-Ahmar" Bahrain, meski telah menerima keputusan mengejutkan berupa penolakan protes dari Komite Banding Teluk.

Federasi Bahrain mengeluarkan pernyataan resmi melalui akunnya di platform "X", yang di dalamnya menyampaikan penyesalan mendalam atas keputusan Komite Banding yang berada di bawah Federasi Sepak Bola Teluk, sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada suporter Bahrain karena tidak tercapainya hasil yang diharapkan.

Dalam teks pernyataan tersebut disebutkan: "Federasi Sepak Bola Bahrain telah menerima keputusan Komite Banding di Federasi Sepak Bola Teluk nomor 2/2026, terkait banding yang diajukan oleh federasi dan berkaitan dengan tampilnya pemain timnas Qatar Asim Madibo dalam pertandingan timnas Bahrain melawan timnas Qatar, dalam ajang Piala Teluk ke-27, dan Komite Banding memutuskan menerima banding Federasi Bahrain secara formalitas, serta menolaknya secara substansi, dengan menguatkan keputusan Komite Disiplin dan Etika".

Dalam pernyataannya, federasi menegaskan penghormatan penuhnya terhadap otoritas dan komite yudisial yang berwenang, tetapi di sisi lain menegaskan bahwa pihaknya tidak dan tidak akan melepaskan hak-haknya yang dijamin oleh regulasi dan sistem, seraya menunjukkan komitmennya untuk menempuh seluruh prosedur hukum yang tersedia guna menuntut hak-hak timnas dan membelanya.









Federasi Bahrain mengungkap sebuah poin mendasar yang memicu ketidakpuasannya, dengan menjelaskan penyesalannya atas tidak dipertimbangkannya sejumlah materi dan pembelaan mendasar yang menjadi landasan protes dan banding, yang dianggapnya sebagai dasar kasus dan pijakan hukumnya.

Federasi menambahkan: "Federasi merasa bangga bahwa pihaknya telah menjelaskan kepada suporter olahraga Bahrain dan opini publik dengan penuh transparansi apa saja permohonan dan pembelaan yang diajukannya, serta apa yang telah dipertimbangkan oleh komite-komite yang berwenang, sehingga menempatkan seluruh detail kasus di hadapan suporter secara jelas".

Federasi Bahrain menutup pernyataannya dengan pesan permintaan maaf kepada suporter olahraga, seraya menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh seluruh jalur sistematis dan hukum, mengajukan pembelaan dan dokumen-dokumennya sesuai regulasi yang berlaku, berangkat dari tanggung jawabnya dalam menjaga hak-hak timnas Bahrain dan melindungi keadilan kompetisi, serta bahwa penolakan protes tidak berarti melepaskan tuntutan.







